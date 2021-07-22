黃子韜「下架整間店商品」送河南救難隊 員工感動落淚
大陸河南省鄭州市近日遭受暴雨侵襲，災情慘重，中港台三地藝人紛紛加入賑災行列，28歲男星黃子韜昨（21日）捐出300萬人民幣（約1300萬台幣），更將自家服飾品牌「YKYB」旗下店舖的衣服全數下架，送給救援隊、災民使用。
娛樂中心／綜合報導
2021-07-22 11:31:12｜2021-07-22 11:37:02
黃子韜旗下服飾店員工在微博PO出群組對話，可見黃子韜吩咐：「衣服就給救援支隊，有多少全給，不管褲子還是衣服。」員工回覆：「全給的話，店舖要下架商品，等於店鋪要下架才行。」黃子韜毫不猶豫回：「下架，全部下架！」「這時候不用吝嗇，能幫的都幫！」讓該名員工直呼：「我的老闆好感人！」 除了捐物資，黃子韜所屬的「龍韜娛樂」也發聲明：「黃子韜先生永恆星龍集團，代表集團全部藝人及員工捐款300萬元馳援河南災區，捐贈物資尚在統計安排中，河南一定行，盼平安！」他本人則表示：「一定會平安無事！雖然能做的事情並不多，但是隔著屏幕的我們也會盡最大的努力去幫助更多的人。」 黃子韜昨晚還發文向欲購買衣服的消費者道歉，「如果耽誤到發貨，無法下訂單，對不起請原諒！」（編輯：楊穎軒）