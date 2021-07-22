「烟花」緩速前進！迎風面防豪雨　適逢大潮恐淹水

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降雨部分，謝佩芸說明，從雨量累積圖觀察，北台灣有比較明顯的降雨出現，尤其是北風與雪山山脈地形產生明顯交角，上午時段新竹、苗栗山區已經出現豪雨等級的雨勢，最大觀測雨量在新竹山區達197.5毫米，台中以北到宜蘭也都出現大雨，除了北台灣之外，降雨的回波也將北風隨著南下，中南部開始出現局部降雨。
謝佩芸說，未來24小時，北台灣需持續注意大雨，北部山區將到達豪雨以上的等級，其他地區時晴時雨，會出現間歇性驟雨，中南部山區也會出現明顯雨勢。明天開始颱風會往西北方北轉，加速朝西北前進，明後兩天，天氣將明顯受颱風影響，且適逢大潮期間，不利於雨水排放，沿海、低漥地區都要注意淹水。
謝佩芸指出，迎風面需注意降雨，背風面則需關注高溫，背風側的花蓮、台東，以及颱風外圍環流沉降區的金門，預估將出現36度以上的高溫。
此外，謝佩芸表示，台灣各地的風力跟長浪也因爲「烟花」逼近而增加，台灣東北部、馬祖地區已經有觀測到4-5米以上的浪高，台灣東半部海面也有3米以上的浪高，提醒沿海與海上作業的船隻需特別戒備。
颱風環流帶來的北風，也讓台灣風浪持續增強，台灣西半部、東北部、東部、北部，以及各離島將有8到10級的強陣風，目前澎湖地區、雲林沿海已出現9集的強陣風。