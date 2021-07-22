王必勝對北農防疫沒貢獻？柯文哲：每個口令都我是執行的

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，日前台北市環南市場以及台北農產運銷公司，接連爆出群聚感染的狀況，中央防疫指揮中心也指派醫福會執行長王必勝，到環南市場成立前進指揮所並擔任指揮官。而在批發市場疫情趨緩，前進指揮所解編一週後，台北市長柯文哲在接受媒體人黃光芹專訪時，直言「你去訪問王必勝，請他說出對北農有甚麼貢獻，讓他自己講。」否定王必勝在北農疫情期間的貢獻。





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針對黃光芹在專訪時詢問，先前北農、環南爆出感染事件，衛福部長陳時中帶隊接管北農，這件事柯文哲第一時間沒有同意，但後來環南市場卻有同意，當時情況是如何？對此柯文哲先是反問「什麼叫接管？要怎麼接管？」柯文哲強調，每個動作都是台北市政府要去執行，要怎麼接管？即使是每天聯合指揮所開會，「每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做？你來也只是看一看、講一講話。」





黃光芹此時也反問柯文哲，是否認為防疫指揮中心沒有實質效用？對此柯文哲也直言，方法很簡單，「你去訪問王必勝，請他說出對北農有甚麼貢獻，讓他自己講。」柯文哲說，每個口令都是台北市政府在執行，從市場處到環保局，每個局處都是台北市政府的。柯文哲強調，1.1萬人的大規模PCR篩檢，能夠請來台北榮總醫院以及新北的亞東醫院，「北榮也是我去聯絡的，亞東醫院會進駐，也是因為我是朱樹勳的學生，我去拜託我老師來救我。」



