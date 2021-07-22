高端疫苗審查球員兼裁判？陳時中：沒禁止相關身分參加
針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），即將審查高端疫苗何時能施打及是否能混打？但傳出ACIP委員林奏延為高端試驗計畫總主持人，李秉穎則是「台灣疫苗推動協會」榮譽理事，外界質疑未利益迴避、有「球員兼裁判」之嫌？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，沒有禁止相關身分的人參加，但有討論到純粹利益關係部分，會請他們迴避。
記者顏真真/台北報導
2021-07-22 15:24:07｜2021-07-22 16:05:35
陳時中說明，相關ACIP委員是有一些利益揭露，即有參與怎樣的計畫？要事先跟我們揭露或是有參與相關生技或藥品公司的董監事或顧問都是必須跟我們揭露的事項，並沒有禁止相關身分的人參加。
他也強調，這樣的規則也不是現在才訂的，長期以來希望有更多專家進來，當然，這裡面有討論到純粹利益關係的時候，會請他們迴避。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。