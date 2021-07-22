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高端疫苗審查球員兼裁判？陳時中：沒禁止相關身分參加

▲針對高端疫苗審查委員是否有球員兼裁判之嫌，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示沒有禁止相關身分的人參加，但討論到純粹利益關係，會請他們迴避。（示意圖／取自pixabay）
▲針對高端疫苗審查委員是否有球員兼裁判之嫌，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示沒有禁止相關身分的人參加，但討論到純粹利益關係，會請他們迴避。（示意圖／取自pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-07-22 15:24:07｜2021-07-22 16:05:35

針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），即將審查高端疫苗何時能施打及是否能混打？但傳出ACIP委員林奏延為高端試驗計畫總主持人，李秉穎則是「台灣疫苗推動協會」榮譽理事，外界質疑未利益迴避、有「球員兼裁判」之嫌？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，沒有禁止相關身分的人參加，但有討論到純粹利益關係部分，會請他們迴避。

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陳時中說明，相關ACIP委員是有一些利益揭露，即有參與怎樣的計畫？要事先跟我們揭露或是有參與相關生技或藥品公司的董監事或顧問都是必須跟我們揭露的事項，並沒有禁止相關身分的人參加。

他也強調，這樣的規則也不是現在才訂的，長期以來希望有更多專家進來，當然，這裡面有討論到純粹利益關係的時候，會請他們迴避。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月22日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
72.66%27.34%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.95%83.05%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.74%19.26%
2021-07-20-2021-07-22
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