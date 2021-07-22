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醫療院所疫苗接種補助提高　行政費每人次40元增至100元

▲指揮中心宣布醫療院所接種疫苗行政費用由每人次40元提高至100元，以提高疫苗接種可近性。（示意圖／資料照，台南市政府提供）
▲指揮中心宣布醫療院所接種疫苗行政費用由每人次40元提高至100元，以提高疫苗接種可近性。（示意圖／資料照，台南市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-22 14:52:54

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，為增加疫苗施打點，讓更多醫療院所加入，提高疫苗施打可近性，行政費用補助將從現行每人次40元提高至100元，處置費仍維持每人次100元，另獎勵費部分則增一級，即接種規模大於500人就提供1萬5000元獎勵費用，而且辦法公布之後就開始實施，只是往前回溯可能有點困難，會再討論。

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▲指揮中心今（22）日公布我國疫苗接種費用。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（22）日公布我國疫苗接種費用。（圖／指揮中心提供）
陳時中進一步說明，目前新冠肺炎疫接種率提高，也增加醫療院所負擔，因此在補助行政費用部分，將由現行每人次40元提高至100元，處置費則仍在，並維持原先的每人次100元。

此外，在獎勵費用部分，原則是兩個級別，即施打人數大於1000人的基層醫療院所給予3萬元，大於1600人給予6萬補助，但考量有些基層醫療院所規模沒那麼大，每月要打這麼多有困難，因此增加一級別，接種人次大於500人以上給予1.5萬元獎勵費，希望經過更多的施打點，讓醫療院所加入，提高疫苗施打可近性。至於是否回溯？陳時中表示等公布之後就開始實施，但往前追有點困難，會再進行討論。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
 

▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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2021-07-20-2021-07-22
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