老翁刮刮樂太專心未覺身後車被偷　警8小時冒雨逮竊嫌

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警方隨即調閱車牌辨識系統確認，果真見到身穿著鮮紅色外套的竊嫌，騎車時還一路在苓雅、三民等地跨區交通違規，警方立即組成專案小組，沿線調閱近百支路口監視器畫面，經比對車輛及犯嫌特徵後，終於掌握竊嫌為一名李姓男子。
狡猾的李姓竊嫌為躲避警方查緝，甚至將老翁機車的車牌和自己的車牌調換，然而此舉仍躲不過警方查緝，最終在三民區某處診所外發現老翁遭竊取的機車，警方也隨即在下午5點許前往該診所外埋伏。
當晚間高雄市區下起豪大雨，警方全身濕透，在現場埋伏等候逾4小時，終於在晚間9點許等到李嫌靠近機車，警方正想趁李嫌上車發動之際上前逮捕，不料卻見李竊嫌翻找全身口袋、包包，在現場足足找了逾10分鐘仍遍尋不著鑰匙，讓埋伏在一旁的警方見狀覺得又好氣又好笑。
警方見時機成熟，隨即上前制伏犯嫌，李嫌起初假意配合，卻在警方打開機車車廂確認車內物品時，趁機向後施力欲掙脫警方束縛，但警方反應迅速，立即將犯嫌壓制上銬；經警方詢問後，李竊才坦承因適逢大雨機車故障，恰巧看到彩券行外停放一台鑰匙未拔的機車，才臨時起意，趁車主「非常」投入在刮刮樂時，趁機將機車騎走。
警方將竊嫌逮捕後，立即致電通知失主陳姓老翁前來領取車輛，老翁接到警方電話時，還一度誤以為是詐騙集團將電話掛斷，復經警方派員通知，老翁才一臉不可置信地說，沒想到警方在這麼短的時間內就找到愛車，老翁到場後用備用鑰匙確認現場車輛就是自己遭竊的車輛後，頻頻向警方道謝，感謝警方在8小時內便尋回遭竊的愛車。