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老翁刮刮樂太專心未覺身後車被偷　警8小時冒雨逮竊嫌

▲老翁在前面專心刮刮樂，竊嫌在他身後就將車偷騎走。（圖／翻攝畫面）
▲老翁在前面專心刮刮樂，竊嫌在他身後就將車偷騎走。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-22 11:57:36｜2021-07-22 13:49:14

7月20日下午2點50分左右，高雄市苓雅區福德二路派出所值班員警獲報轄區有民眾機車遭竊，原來是一名老翁騎機車到彩券行刮刮樂，卻忘將鑰匙拿下，機車就在身後被偷騎走卻渾然未覺，警方沿線調閱近百支路口監視器畫面，當天晚間警方就找到竊嫌，不料竊嫌翻遍全身都找不到機車鑰匙，讓警方覺得又好氣又好笑。

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據了解，陳姓老翁騎車到彩卷行，將機車停放在彩券騎樓內，鑰匙未拔就急著進彩券行買彩券，買完後就坐在彩券行外玩刮刮樂，正當老翁刮得入神時，身旁的機車被悄悄推出騎樓發動機車偷騎走，老翁都沒發現，等回神時追出去已經來不及了，眼睜睜地看竊嫌騎車揚長而去，店家立即幫忙報警。

警方隨即調閱車牌辨識系統確認，果真見到身穿著鮮紅色外套的竊嫌，騎車時還一路在苓雅、三民等地跨區交通違規，警方立即組成專案小組，沿線調閱近百支路口監視器畫面，經比對車輛及犯嫌特徵後，終於掌握竊嫌為一名李姓男子。

▲竊嫌趁機向後施力欲掙脫警方束縛，但警方反應迅速，立即將犯嫌壓制上銬。（圖／翻攝畫面）
▲竊嫌趁機向後施力欲掙脫警方束縛，但警方反應迅速，立即將犯嫌壓制上銬。（圖／翻攝畫面）
狡猾的李姓竊嫌為躲避警方查緝，甚至將老翁機車的車牌和自己的車牌調換，然而此舉仍躲不過警方查緝，最終在三民區某處診所外發現老翁遭竊取的機車，警方也隨即在下午5點許前往該診所外埋伏。

當晚間高雄市區下起豪大雨，警方全身濕透，在現場埋伏等候逾4小時，終於在晚間9點許等到李嫌靠近機車，警方正想趁李嫌上車發動之際上前逮捕，不料卻見李竊嫌翻找全身口袋、包包，在現場足足找了逾10分鐘仍遍尋不著鑰匙，讓埋伏在一旁的警方見狀覺得又好氣又好笑。

警方見時機成熟，隨即上前制伏犯嫌，李嫌起初假意配合，卻在警方打開機車車廂確認車內物品時，趁機向後施力欲掙脫警方束縛，但警方反應迅速，立即將犯嫌壓制上銬；經警方詢問後，李竊才坦承因適逢大雨機車故障，恰巧看到彩券行外停放一台鑰匙未拔的機車，才臨時起意，趁車主「非常」投入在刮刮樂時，趁機將機車騎走。

▲老翁到場後並且備用鑰匙確認現場車輛就是自己遭竊的車輛後，直向警方道謝。（圖／翻攝畫面）
▲老翁到場後且備用鑰匙確認現場車輛就是自己遭竊的車輛後，直向警方道謝。（圖／翻攝畫面）
警方將竊嫌逮捕後，立即致電通知失主陳姓老翁前來領取車輛，老翁接到警方電話時，還一度誤以為是詐騙集團將電話掛斷，復經警方派員通知，老翁才一臉不可置信地說，沒想到警方在這麼短的時間內就找到愛車，老翁到場後用備用鑰匙確認現場車輛就是自己遭竊的車輛後，頻頻向警方道謝，感謝警方在8小時內便尋回遭竊的愛車。

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