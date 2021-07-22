打莫德納後猝死最年輕個案 36歲男身體發熱13天後家中亡
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增疑似打疫苗後死亡案例共12例，有3例為施打莫德納疫苗後死亡案例，其中一例年齡36歲男，接種莫德納疫苗後第二天身體有發熱感，13天之後被發現在家中死亡，死亡原因還要進一步研判，但這也是目前接種莫德納疫苗後死亡最年輕案例。
記者顏真真/台北報導
2021-07-22 16:00:10
莊人祥指出，昨日接種新冠肺炎疫苗後不良反應通報案件，新增12例死亡，其中有5例接種AZ疫苗後死亡，年齡在67歲-91歲之間，接種疫苗後3天至33天後死亡，同期間也新增3例接種莫德納疫苗後發生死亡不良事件，年齡在36歲至84歲之間，接種4天至13天死亡；另有4例死亡案例是原來通報AZ接種後導致病人住院或延長病人住院時間後轉死亡事件。
至於昨日新增3例接種莫德納疫苗死亡案例中，莊人祥指出有1例36歲男，本身有心臟衰竭跟乾癬免疫疾病症狀，他是在接種莫德納之後，第2天身體有發熱感，卻在接種後13天被發現在家中死亡，目前死亡原因仍待進一步研判，這也是目前接種莫德納疫苗後死亡最年輕的個案。
有關施打疫苗後死亡解剖部分，指揮中心統計，累計已解剖108例，其中76例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，4例待釐清。
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