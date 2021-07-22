烟花逼近台灣適逢漲潮　侯友宜示警：勿到海邊觀浪、垂釣

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侯友宜上午到土城區了解亞洲路的拓寬工程時表示，該項工程是在大安圳溝渠上建造排水箱涵，提供亞洲路增加一個車道空間；在施工團隊努力下，已於防汛期前施作完成排水箱涵並通水，讓大安圳在颱風期間排水渠道順暢，不會影響大安圳排水，期望防颱期間使災害降到最低。
隨後侯友宜到土城抽水站視察抽水機組的運作是否正常，並指出土城抽水站很重要，不但可以保護土城積淹水，也讓板橋積淹水沒有後顧之憂，土城抽水機組的運作，攸關到板橋地區的防洪；未來會再新建浮洲抽水站，並申請前瞻計畫經費擴建抽水機組，串聯下游的湳仔溝抽水站，發揮更好的區域防洪功能。
「目前新北整個防颱防汛整備工作都已就緒了！」侯友宜要求同仁務必以戰戰兢兢的態度，嚴謹面對烟花颱風來襲，防疫期間不要有任何的防颱閃失；同時提醒市民朋友，烟花颱風會帶來強風豪雨，又是漲潮時間，沿海定有強長浪、強陣風，呼籲大眾防疫防颱期間減少出門，尤其不要到海邊觀浪、垂釣，希望大家配合，保護自身安全。
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