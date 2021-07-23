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防疫降二級！宗教場所、公祭有條件開放　繞境進香仍禁止

▲中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並公布降低鬆綁最新指引，宗教場所有條件開放，（圖／保庇）
▲中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並公布降低鬆綁最新指引，宗教場所有條件開放，（圖／保庇）

記者顏真真/台北報導

2021-07-23 14:57:06

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並公布降低鬆綁最新指引，副指揮官陳宗彥也說明在宗教場所有條件開放，也開放公祭、民眾進塔祭拜，只是室內最多50人，室外最多100人，且公祭採代表制，但繞境、進香及遊行、中元普渡福宴、平安宴及流水席仍是禁止。

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陳宗彥說明，宗教場所有條件開放，還是要落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、加強環境清消；室內最多50人，室外最多100人；採梅花座，固定座位；不提供自助餐，桌餐需設隔板；住宿限1人1室。（除同住家人外）；酬神表演演出人員須有3-7日內快篩陰性證明，才可於演出時脫下口罩，觀眾禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

▲指揮中心公布，最新宗教指引。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，最新宗教指引。（圖／指揮中心提供）
不過，宗教場所的繞境、進香及遊行仍不開放，還有中元普渡福宴、平安宴及流水席也不開放。至於公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，可參考內政部防疫措施。

在殯葬場所部分，陳宗彥也說明開放公祭、民眾進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人，且公祭採代表制，入座須採梅花座，並要落實實聯制，體溫量測、消毒，維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。此外，指揮中心也請行政機關首長及民意代表配合，不參加公祭、普渡。

至於若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，指揮中心建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開又民眾參與。

▲指揮中心公布，最新濱葬場所指引。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，最新濱葬場所指引。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

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