防疫降二級！宗教場所、公祭有條件開放 繞境進香仍禁止
中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並公布降低鬆綁最新指引，副指揮官陳宗彥也說明在宗教場所有條件開放，也開放公祭、民眾進塔祭拜，只是室內最多50人，室外最多100人，且公祭採代表制，但繞境、進香及遊行、中元普渡福宴、平安宴及流水席仍是禁止。
記者顏真真/台北報導
2021-07-23 14:57:06
陳宗彥說明，宗教場所有條件開放，還是要落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、加強環境清消；室內最多50人，室外最多100人；採梅花座，固定座位；不提供自助餐，桌餐需設隔板；住宿限1人1室。（除同住家人外）；酬神表演演出人員須有3-7日內快篩陰性證明，才可於演出時脫下口罩，觀眾禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。
不過，宗教場所的繞境、進香及遊行仍不開放，還有中元普渡福宴、平安宴及流水席也不開放。至於公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，可參考內政部防疫措施。
在殯葬場所部分，陳宗彥也說明開放公祭、民眾進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人，且公祭採代表制，入座須採梅花座，並要落實實聯制，體溫量測、消毒，維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。此外，指揮中心也請行政機關首長及民意代表配合，不參加公祭、普渡。
至於若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，指揮中心建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開又民眾參與。
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