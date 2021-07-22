美參議員提案促國民兵與台灣合作　外交部感謝友我作為

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歐江安指出，美國國會長期以來透過立法等具體方式就台美重要議題表達正面友好的立場。外交部感謝美國國會兩黨議員採取各項友我作為，彰顯美國國會不分黨派對強化台美安全合作的一致強勁支持。未來將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。
美國國民兵正式名稱為「美國國民警衛隊」（United States National Guard）為美軍現役預備部隊，起源於北美殖民地時期的民兵組織，1903年制定「民兵法案」後，逐步改制成預備部隊。國民兵經費由聯邦政府與州政府共同承擔，平時不受國防部指揮，只受聯邦政府指導，指揮權屬於州長或民兵指揮官，由於災害或緊急動員在本土調動美軍需州議會同意，因此州政府通常會先直接調動國民兵。
美國國民警衛隊包括陸軍與空軍國民兵，各約33萬與10萬人，武器包括F-15、F-16戰機、A-10攻擊機、M1A2戰車、M4步槍、反裝甲武器等，與美軍現役武器相差無幾。由於美國憲法禁止州政府擁有軍艦，因此沒有海軍國民警衛隊編制。20世紀時，國民兵曾參與韓戰、越戰、波斯灣戰爭與海外維和等任務，21世紀後參與阿富汗與伊拉克反恐任務。1992年洛杉磯大暴動，州政府也曾調派加州國民警衛隊維持治安。2021年1月拜登總統就職，華府部署超過2萬5000名國民兵協助維安。