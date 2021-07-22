柯P不認王必勝功勞　張博洋：還沒清零就開始爭功

中央流行疫情指揮中心日前指派醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，如今疫情趨緩前進指揮所解編，台北市長柯文哲今（22）日接受媒體人黃光芹專訪時卻說「每一個會議紀律是誰執行」、「去問王必勝，請他說對北農有什麼貢獻，讓他自己講」，這番話引來台灣基進新聞部主任張博洋痛批「台北還沒清零，有人就開始爭功了」。

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COVID-19疫情趨緩，台灣7月26日降級機率增，前陣子台北環南市場與北農接連爆出群聚感染，中央流行疫情指揮中心指派醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，但台北市長柯文哲今日接受媒體人黃光芹專訪時則對外界「帶隊接管」一詞有意見，直指「拜託！每一個會議記錄是誰執行，還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話」，不認王必勝有貢獻、功勞。

▲台灣基進新聞部主任張博洋 痛批：「比起能不能清零，柯文哲更在意功勞算在誰身上」 。（圖／翻攝自張博洋臉書）

台灣基進新聞部主任張博洋則痛批，「比起能不能清零，柯文哲更在意功勞算在誰身上啊」，張博洋認為，本來地方指揮官聽從中央指揮官的指揮是天經地義，結果地方指揮官抱怨「每個口令都是我執行」，有聽過軍官抱怨國防部長說「都是我們在帶兵」嗎？

張博洋說，6月15日苗栗縣電子廠疫情終於受到控制，苗栗縣長徐耀昌親自登門向王必勝致謝，並稱讚為「電子產業防疫計畫的里程碑」，徐耀昌有說過「都是苗栗縣衛生局執行嗎？」，更何況柯文哲還不是說「台北市衛生局執行」，而是說「我」執行，讓張博洋怒批「不管你是自戀還是自我感覺良好，都請有個下限好嗎」。

張博洋認為，屏東被Delta病毒入侵時，中央指派王必勝執行長南下協助，屏東潘孟安縣長也是第一時間感謝中央全力協助，柯文哲防疫慢半拍，爭功衝第一，沒看到他感謝中央幫忙，倒是理所當然的開始自吹自擂，談起功勞與貢獻了，「有夠不要臉」。