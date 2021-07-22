任期不可延！沈智慧：江啟臣無需戀眷已到期的主席職位
國民黨主席選舉相關作業因疫情而延宕至今，中常委沈智慧今（22）日開砲指出，國民黨主席江啟臣任期到8月20日，考紀會主委葉慶元昨日卻在中常會上說，黨主席可以因為疫情而自動延任，她認為8月20日主席任期屆滿，不應延任，應由中常會互推中常委一人為代理黨主席，主持黨主席改選相關事宜。
記者余祥／台北報導
2021-07-22 13:09:07｜2021-07-22 13:25:06
沈智慧表示，大家所期待的年輕有為、帶來國民黨改革契機的江啟臣，先前也提到選舉期間將請假全力爭取連任。這時的江主席，此時無需戀眷已到期的主席職位，而正好可以名正言順的為連任之路，好好準備。
國民黨高層幹部提到過去曾有延任之案例。然而，沈智慧指出國民黨從民國90年開始第一次黨主席直選，當時到現在每一任的黨主席選舉都是任期內完成主席的改選。歷屆有兩次延期就任，一次是因為颱風因素，另一次因為勞工團體的抗爭因素等等。
她指出，黨主席的就職日延後至全代會召開的時間，這兩次的延期都是經過黨主席當選人同意延期，所以歷屆主席都在任期內完成新任主席選舉。
她說，目前國民黨需要大力改革，期待接下來的國民黨主席是一個沒有爭議的黨主席。而此次的選舉不能有程序不正義而能被有心人攻擊。
她主張，主席的任期不可以因疫情自動延任，應由中常會在下週訂出代理黨主席的選舉辦法，代理黨主席可以是互推或者由中常委選舉產生。並由代理黨主席繼續推動黨主席的選務工作以及召開全代會，完成新任主席宣示就職。