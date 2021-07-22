疫苗打好打滿！接種2劑輝瑞或AZ有效防Delta病毒

因Delta變種病毒近期在多個國家肆虐，導致全球新冠肺炎（COVID-19）疫情再度出現變數。英國公衛研究人員22日在《新英格蘭醫學雜誌》刊登一項研究顯示，在完整接種2劑輝瑞（Pfizer）或是阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ），都能對Delta變種病毒產生有效保護力，且有效率幾乎與Alpha變種病毒一樣，但是僅接種1劑時，兩款疫苗效力都不到40%。





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根據《路透社》報導，《新英格蘭醫學雜誌》發表一項由英國公共衛生署（PHE）人員針對超過1.9萬名青少年與成年人進行的大規模實驗，研究結果顯示接種2劑疫苗的2週後，能夠有效防止感染Delta變種病毒出現的症狀。





其中輝瑞疫苗有效避免感染Delta變種病毒的比率達到88%，對抗Alpha變種病毒則是93.7%。AZ疫苗針對Dleta變種病毒的保護力則為67%，對Alpha變種病毒則為74.5%。兩種疫苗在對抗Delta變種病毒以及對抗Alpha變種病毒的保護力數據差異並不大。





值得注意的是，在這次研究中AZ疫苗在對抗變種病毒引起的疾病方面，數據皆比英國公共衛生研究部在5月的研究數據還高。5月時預報的AZ疫苗數據，針對Delta變種病毒保護力為60%，對Alpha變種病毒保護力66%。





研究也指出，若是在僅接種1劑的情況下，輝瑞疫苗對Delta變種病毒的效力只有36%，AZ疫苗僅有30%。雖然疫苗對於Delta變種病毒有效，但僅接種1劑不足以達到一定保護力，必須要接種2劑才能發揮有效保護例。





今年3月首見於印度的Delta變種病毒，傳染力比起Alpha變種病毒高出6成以上，更成為了主宰世界的新冠肺炎病毒株，各國也因出現了許多感染Delta變種病毒確診案例，造成新一波確診人數攀升。









