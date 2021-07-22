台版Angelababy宅在家畫畫　辣曬「極簡比基尼」轟動全場

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▲▼黃琳大學時期就已經風靡網紅界。（圖／黃琳IG）

× ▲▼黃琳大學時期就已經風靡網紅界。（圖／黃琳IG）

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▲▼黃琳宅在家畫畫。（圖／黃琳IG）

× ▲▼黃琳宅在家畫畫。（圖／黃琳IG）

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「在夏威夷街上收穫了一件超辣的泳衣」，黃琳帶上米妮造型頭飾，迷人的眼睛笑起來彎成橋，還不忘俏皮地吐舌頭，看起來十分可愛，不過她的雙肩橘色比基尼相當惹火，極少的布料難以支撐傲人半球，除了雙峰上各開了2個洞之外，下身的泳褲的兩側也各開了3個，令人目不轉睛的剪裁驚豔不少人。

▲黃琳極少布料的泳裝難以支撐傲人半球。（圖／黃琳IG）

× ▲黃琳極少布料的泳裝難以支撐傲人半球。（圖／黃琳IG）

黃琳貼文一釋出，火辣程度不僅讓好友們嚇了一跳，也引來網友熱烈讚賞

寶貝你這樣太危險了！轟動全場

早就爆表到天邊

很犯規，給紅牌

分數突破天際

只有妳撐得起來