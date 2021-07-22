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台版Angelababy宅在家畫畫　辣曬「極簡比基尼」轟動全場

▲台版Angelababy黃琳辣曬極簡比基尼。（圖／黃琳IG）
▲台版Angelababy黃琳辣曬極簡比基尼。（圖／黃琳IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-22 14:37:22

「台版Angelababy」黃琳笑容甜美，搭配凶猛的車頭燈和魔鬼般身材，在大學時期就已經風靡網紅界，IG目前坐擁將近52萬名粉絲。黃琳昨（21）日透過限時動態透露，因為疫情無法去教室畫畫，所以自己和老師訂了繪畫組，邀請想一起嘗試在家創作的的朋友們加入。不過更吸睛的是，黃琳在同一天也曬出一套比基尼照，上下身的心機線條設計實在養眼，讓網友大飽眼福之餘，不禁疑問：「這能穿出去嗎？」

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▲▼黃琳大學時期就已經風靡網紅界。（圖／黃琳IG）
▲▼黃琳大學時期就已經風靡網紅界。（圖／黃琳IG）
▲▼黃琳大學時期就已經風靡網紅界。（圖／黃琳IG）
▲▼黃琳宅在家畫畫。（圖／黃琳IG）
▲▼黃琳宅在家畫畫。（圖／黃琳IG）
▲▼黃琳宅在家畫畫。（圖／黃琳IG）
「在夏威夷街上收穫了一件超辣的泳衣」，黃琳帶上米妮造型頭飾，迷人的眼睛笑起來彎成橋，還不忘俏皮地吐舌頭，看起來十分可愛，不過她的雙肩橘色比基尼相當惹火，極少的布料難以支撐傲人半球，除了雙峰上各開了2個洞之外，下身的泳褲的兩側也各開了3個，令人目不轉睛的剪裁驚豔不少人。

▲黃琳極少布料的泳裝難以支撐傲人半球。（圖／黃琳IG）
▲黃琳極少布料的泳裝難以支撐傲人半球。（圖／黃琳IG）
黃琳貼文一釋出，火辣程度不僅讓好友們嚇了一跳，也引來網友熱烈讚賞：「寶貝你這樣太危險了！轟動全場」、「原地爆辣」、「早就爆表到天邊」、「我有點暈」、「很犯規，給紅牌」、「分數突破天際」、「只有妳撐得起來」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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