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枋寮婦住院逾3週過世　羅一鈞：首例Delta病毒死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（22）出席記者會，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（22）出席記者會，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-22 15:14:46

屏東枋寮Delta病毒群聚事件中，今（22）傳出首例死亡個案，為6月29日確診的案14816枋寮鄉果農婦。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今證實，今日死亡個案中有位70多歲女性，為國內首例delta首度的死亡病例。

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中央流行疫情指揮中心今（22）日公布，國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

▲指揮中心公布今（22）日死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布今（22）日死亡個案。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞指出，這位案14816是70多歲女性，為國內首例delta首度的死亡病例，該案本身有糖尿病、高血壓等慢性病史，於6月27日有腹瀉症狀，且家中有其他確診者，因此安排採檢，結果為陽性，6月27日採檢完即住院，後續因為有肺炎、呼吸衰竭等症狀，一直住在醫院，最後不幸因為肺炎嚴重惡化，於昨（21）日過世，此例是病症為新冠肺炎與呼吸衰竭併發症，沒有與其他delta變異病毒的案例有特別不同。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
 

▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（22）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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