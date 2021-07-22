警戒有望降級　中市議員呼籲開放補教業有條件解封

7月26日警戒有望降級，中央疫情指揮中心評估後近日將會公布指引。惟許多補教業者擔心，指引公布後仍依各縣市政府首長決定為主，對此台中市議員楊正中接獲許多家長陳情表示，三級警戒後，孩子在學習上如有不足都可以透過補習班補漏網，如今卻是由家長一手包辦，實在很崩潰。他呼籲，台中市政府應適度性、有條件開放補教業者解封。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市議員楊正中服務處執行長楊大鋐說，近期服務處收到許多家長陳情表示，自三級警戒後很多家庭都是輪流請假待在家照護小孩，家長往往需要一邊居家辦公，一邊照顧遠距教學的孩子。而過去孩子在學習上如有不足都可以透過補習班補漏網，如今卻是由家長一手包辦，實在很崩潰。

楊大鋐指出，健身房、電影院都可以在中央指引下微解封，實在讓家長及補教也這有相對剝奪感，質疑為何補習班就不行？雖盧秀燕市長日前已對外說明26日若降級，台中將會優先開放幼稚園與日照中心，卻讓補教業者的感受是：補教業像個沒人在意的產業，無人聞問，補教業者的工作、生存權何去何從？

楊正中表示，台北一公布幼兒園及補教業有條件開放後，就有許多補教業者陳情，希望中市府也能跟進，讓台中市補教業有條件開放。

楊正中認為，站在家長、孩子及補教業者的立場著想，需要體恤大家的工作權和受教權。如補教業者能做好自身防疫，並且在地方政府的嚴格規範下適度性、有條件的開放補教業營業，可以讓社會慢慢復甦，他呼籲中市府應跟進。

教育局表示，目前仍在疫情三級警戒期間，全國各縣市皆尚未對補習班解封，台中市會採「穩健式鬆綁、漸進式解封」原則，依據中央疫情指揮中心最新指引，滾動檢討後再發布相關訊息。