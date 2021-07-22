越南代工出口第一批俄製疫苗！疫苗現狀一次看

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為了提升產能，俄羅斯積極尋找代工製造廠，而越南是被評估中最適合的東南亞生產中心。而缺乏疫苗的越南，則渴望提高疫苗量，因此和俄羅斯、美國都簽訂疫苗技術轉移協議。世界衛生組織(WHO)在5月時曾經表示，正在審查一家製藥業者的提案，要讓越南這個東南亞國家成為信使核糖核酸(mRNA)COVID-19疫苗的技術中心。
21日越南新增5,357名確診者，感染狀況嚴峻。根據路透社，一名政府高層表示，送往俄羅斯進行品管調查的第一批3萬劑疫苗，將在30天內提供結果。而越南衛福部長Nguyen Thanh Long曾在上月表示越南藥廠Vabiotech將從7月開始打包，希望每個月能生產5百萬劑。
透過代工生產各類疫苗，越南政府在20日的聲明指出，越南將獲得額外2千萬劑、由美國輝瑞藥廠(Pfizer)和德國生技公司BioNTech所生產的mRNA疫苗，使得總量達到5,100萬劑。越南政府表示，截至目前已確保1億500萬劑疫苗的交易，而且正和其他製造商洽談另外7千萬劑疫苗的協議。越南希望能在2021年和2022年初獲得這些疫苗。目前實際擁有的疫苗現貨為大約1,060萬劑疫苗，另將透過疫苗全球取得機制(COVAX)，從美國取得莫德納(Moderna)疫苗供應。
不過，Sputnik-V疫苗生產後，能否被民眾接受也是另一個問題，目前俄羅斯人接種Sputnik-V的意願也很低，起因於懷疑疫苗的安全性，且官方多次宣稱已戰勝疫情，也是俄國民眾不信任疫苗和拒絕接種的原因。俄羅斯因Delta變異病毒肆虐而現況悽慘，在7月初時單日確診創下2.5萬新高，刷新半年以來的紀錄。
對亞洲疫苗系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《東南亞國家急購BNT 因中國製疫苗效力有爭議》。
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