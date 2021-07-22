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防颱防災整備　盧秀燕視察側溝清淤感謝幕後英雄

▲市長盧秀燕前往南屯區大墩路清潔隊道路側溝清疏作業狀況(圖／市政府提供2021.7.22)
▲市長盧秀燕前往南屯區大墩路清潔隊道路側溝清疏作業狀況(圖／市政府提供2021.7.22)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-22 14:50:17

中央氣象局發布今年第6號中度颱風烟花海警，目前評估不會直接影響台中，仍須慎防颱風過境後西南氣流帶來的豐沛雨量，市長盧秀燕指示，各局處提早做好防颱防災整備，今（22）日前往南屯區大墩路清潔隊道路側溝清疏作業狀況。她表示，「寧願多做也不要少做」市府平時重視清疏，颱風前更要加強勿釀成淹水情形。

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盧秀燕表示，烟花颱風威力大，雖然不會直接侵襲台中，但仍須注意颱風過境後西南氣流豪降雨，颱風襲台前市府緊急總動員，除例行性作業外，也再加強清疏。提醒民眾「不止防疫，防災也很重要！」注意西南氣流造成的大雨，若需沙包可至各區公所領取。

環保局長陳宏益表示，昨日已要求全市27區清潔隊全面巡檢及疏通456處列管易堵塞積水路段側溝。今執行南屯區餐飲密集區、商店街及住宅區排水溝清淤作業，運用五用氣體偵測器及管中攝影機設備先行查看溝渠內狀況，確認溝內氣體無異常數值，清潔人員可安全作業後，再使用管中攝影機深入暗溝內探照，發現大量頑固「油塊」卡在溝邊，已清除完成。

陳宏益也提醒，周邊店家平時應做好「油水分離」，廚餘、油污可交給清潔隊回收處理，不可將油污廢水直接排進水溝內，以免阻塞造成溝面惡臭、孳生蚊蠅，不僅影響環境衛生，也容易淹水導致水患災情。

▲台中市環保局清潔隊道路側溝清疏(圖／市政府提供2021.7.22)
▲台中市環保局清潔隊道路側溝清疏(圖／市政府提供2021.7.22)
 

南屯區清潔隊員何英杰說，疏通水溝是民眾最有感，只要水溝不通或有臭味，接獲通報後就會立即出動執行清疏，水溝淤積多是餐飲業產生的油污、營建工地排出的泥沙或市場攤販隨意棄置的食物殘渣等，其中，長期堆積的「油塊」最難清，且油垢黏在溝壁上散發惡臭，也容易招來老鼠群聚。

環保局指出，各區清潔隊堅守崗位，秉持「不怕髒、不怕臭、不怕難」理念，做好垃圾收運、清掃道路、道路側溝清淤、水肥抽運及公共區域防疫消毒等各項工作，呼籲市民勿隨意把塑膠袋、煙蒂、油污或食物殘渣隨手排入水溝，避免造成水溝堵塞；也提醒民眾，夏天是登革熱高峰期，在雨勢過後，務必加強檢視居家周圍環境，清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。

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