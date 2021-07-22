防颱防災整備　盧秀燕視察側溝清淤感謝幕後英雄

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環保局長陳宏益表示，昨日已要求全市27區清潔隊全面巡檢及疏通456處列管易堵塞積水路段側溝。今執行南屯區餐飲密集區、商店街及住宅區排水溝清淤作業，運用五用氣體偵測器及管中攝影機設備先行查看溝渠內狀況，確認溝內氣體無異常數值，清潔人員可安全作業後，再使用管中攝影機深入暗溝內探照，發現大量頑固「油塊」卡在溝邊，已清除完成。
陳宏益也提醒，周邊店家平時應做好「油水分離」，廚餘、油污可交給清潔隊回收處理，不可將油污廢水直接排進水溝內，以免阻塞造成溝面惡臭、孳生蚊蠅，不僅影響環境衛生，也容易淹水導致水患災情。
南屯區清潔隊員何英杰說，疏通水溝是民眾最有感，只要水溝不通或有臭味，接獲通報後就會立即出動執行清疏，水溝淤積多是餐飲業產生的油污、營建工地排出的泥沙或市場攤販隨意棄置的食物殘渣等，其中，長期堆積的「油塊」最難清，且油垢黏在溝壁上散發惡臭，也容易招來老鼠群聚。
環保局指出，各區清潔隊堅守崗位，秉持「不怕髒、不怕臭、不怕難」理念，做好垃圾收運、清掃道路、道路側溝清淤、水肥抽運及公共區域防疫消毒等各項工作，呼籲市民勿隨意把塑膠袋、煙蒂、油污或食物殘渣隨手排入水溝，避免造成水溝堵塞；也提醒民眾，夏天是登革熱高峰期，在雨勢過後，務必加強檢視居家周圍環境，清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。