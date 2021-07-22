兒童繪本被指「煽動」！香港國安處 首次針對工會逮5人
香港警方今(22日)在全港多區拘捕2男3女，為「香港言語治療師總工會」重要成員，理由是違反《刑事罪行條例》，以兒童繪本為包裝，發布煽動刊物，也是香港國安處首次劍指工會組織、向文化出版界開出一槍。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-22 15:10:54
綜合港媒報導，本次事件涉及3本兒童繪本，分別叫《羊村十二勇士》、《羊村守護者》以及《羊村清道夫》，主題講述羊村抵抗灰狼入侵，以及羊村12勇士(以12港人為藍本創作)因大灰狼迫害而被離開家園。繪本於今年1月引起港府關注，香港教育局副局長蔡若蓮曾批評該繪本是「借童話故事包裝政治宣傳」，有荼毒下一代之嫌，親中媒體也痛批繪本內容是在「美化暴徒惡行」、「灌輸港獨思想」。
本月22日被捕的「香港言語治療師總工會」5人，被指控涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條，從去開始串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是幼童，對香港政府及司法的憎恨，並煽惑其使用暴力、不遵守法規。
香港國安處也凍結了該工會約16萬港元的資產，亦不排除還會再有人被捕。有工會理事向港媒透露，這次拘捕代表就連隱喻都會觸及紅線，文字獄可以無限放大，任何能匯集民意的組織都可能成為目標。