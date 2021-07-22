PTT八卦版竟成中共同路人　李貴敏：數位威權時代來臨！

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蔡榮峰分析疫情爆發以來八卦版上的輿論走向，彙整出267個帳號操作議題以煽動情緒的敘事模式，占據跟疫情相關的討論，讓八卦版交換資訊的功能，逐漸癱瘓，並列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的網軍，替中共進行認知作戰。
值得注意的是，經過熟悉PTT八卦版運作人士私下調查，這47個帳號從過去乃至現在，大多數都是民進黨的支持者，其中發表的言論既反中也反國民黨，皆為親綠網民。
對此，李貴敏指出，民進黨執政後越來越多的民眾因談論疫情遭到以《社會秩序維護法》散播謠言送辦，雖然法院對其中近8成裁定不罰，但人民還是心生畏懼而噤聲。凡此種種，只讓人深感民主制度業巳腐蝕，曾幾何時，掌權者竟可不分青紅皂白，就把質疑政府政策的聲音、或與政府立場不同的聲音，簡化成煽動情緒的口水戰？甚或將PTT鄉民視為攻擊政府的網軍，「只要批評政府，就是中共同路人？」
李貴敏強調，在民進黨政府一意孤行下，對人民言論自由的限制及強度愈來愈強，言論自由一步步被限縮，也讓台灣一步步朝向數位威權及箝制言論自由的反民主方向邁進。PTT的加強監管與箝制恐怕只是前菜；更令人痛心的是，台灣政治體制竟然從民主自由倒退，走向一言堂的民選獨裁專制。
同時，國民黨立委吳斯懷也表示，疫情於5月初爆發時，因3+11決策管控不當而飆升，確診與死亡個案快速增加，政府防疫措施荒腔走板，篩檢及醫療量能不足，尤以疫苗採購政策秘而不宣，一時之間媒體社群各類訊息爆發，總統蔡英文當時提醒大家不要忘記中共對台認知戰之際，結果竟爆發綠營網路打手在PTT反串攻擊疾管局，呼籲網民不要聽信CDC的防疫宣導，意圖製造中共以認知戰干擾台灣防疫的假象。
吳斯懷指出，民進黨擅打網路戰眾所皆知，前有楊蕙如事件、後有丁怡銘誣指店家，近日東奧選手赴日參賽，教育部未履行蔡總統承諾安排商務艙，儘管蔡、蘇第一時間出面道歉，隨即便有網軍出征戴資穎臉書粉專，姑且不論是否存在別有居心反串者，政府長期縱容網軍帶風向，罄竹難書，運用側翼團體或綠媒爭搶政府宣傳標案，大內宣等作為，皆令人嘆為觀止。
吳斯懷說，在防疫最艱困的時候，楊志良、邱淑媞等前任衛生官員批評防疫措施不足，立即遭網軍出征，在野黨立委為民請命呼籲政府快速購買疫苗，卻遭抹紅中共同路人；永齡基金會執行長劉宥彤入總統府洽談疫苗採購專案，穿著服裝同遭出征。當民進黨祕書長大言民進黨沒有網軍之時，輿論瞬間炸鍋，很多網友回應「民進黨沒有養，政府幫忙養」。