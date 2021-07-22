私密片瘋傳！網紅Sandy珊迪首發聲：對我造成嚴重傷害

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Sandy表示，事件發生在7、8年前，當時剛接觸實況主工作，原以為可以把工作跟興趣結合，卻發生意外，「我並不知道會被駭偷拍，最近這影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」目前案件已經全權交給律師團隊處理，不方便再多做發言。
這幾天，Sandy透露家人、朋友、粉絲都給予關心和鼓勵，「讓我這幾天的日子沒有那麼難熬」，也想強調自己是女生，選擇站出來面對以各種形式傷害、騷擾她的人，「不管是散播者、轉傳、私訊騷擾、留言騷擾、文字騷擾。律師團隊跟我們都有持續截圖，蒐集證據，絕不姑息。」
Sandy說，想告訴跟她有類似情況的人，「千萬不要因此覺得自己不好，也不要被惡意的語言擊垮，調適的過程很難熬，我也還在經歷，但我會很努力讓大家看到正能量的我。」承諾會慢慢讓生活及工作回到常軌，「再一次謝謝大家的關心，還是要提醒大家要更注意網路安全。也要為著自己的言行負起責任。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110