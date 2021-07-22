台中「三零」 公布外縣市確診到台中足跡

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針對台中疫苗施打進度，盧秀燕說，截至今日中午12時止，台中接種第一劑疫苗已達63萬3683人，對照台中18歲以上有234萬5725人，台中疫苗接種率已突破27.01%。
盧秀燕提到，中度颱風「烟花」已經逼近台灣，受到外圍環流影響，上午台中已有零星降雨，有些地區也刮起大風，由於颱風影響還不是很大，今日台中疫苗施打照常進行，共開設62站快打站（上午61站、下午和平區1站），為第八類中的65歲民眾造冊施打；另也有許多民眾今持續依「唐鳳系統」預約登記的時間至醫療院所施打疫苗。
另疫苗是否因颱風暫停接種，盧秀燕說，「唐鳳系統」第三輪預約登記至今日中午截止，台中共有15萬9591人預約接種，中央流行疫情指揮中心已通知，若週五雙北因颱風停班停課，明日疫苗配送作業可能暫停，將影響本週六7月24日台中「快打站」疫苗施打的開設計畫，市府將緊盯颱風動態並與中央緊密聯繫，也會透過各項管道，讓民眾獲知最新資訊。
此外，衛生局也公布一例「外縣市確診案例」15567到台中探親的足跡，衛生局長曾梓展說，案15567於7月14日從桃園搭乘高鐵至台中探親，當日曾至勤美誠品綠園道及優勝美地汽車旅館太原會館，15日再搭乘高鐵返回桃園，衛生局已匡列居家隔離5人，其中4人PCR採檢陰性、1人採檢中；另自主健康管理4人，已安排PCR採檢。