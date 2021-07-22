洪災重創鄭州　郭文貴爆：對台作戰指揮中心慘遭淹沒

中國河南省鄭州市連日暴雨，市區汪洋一片，地鐵站也遭到洪水倒灌，目前已知33人罹難8人失聯。有傳言指出，位在鄭州的中國信息工程大學測繪學院，裡頭的對台灣作戰指揮中心和1:1模型區，全被暴雨摧毀，還有多名解放軍因此喪命。





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流亡美國的中國富豪郭文貴20日開直播爆料，解放軍信息工程大學下設的測繪學院，設有對台作戰指揮中心，在地下有對台作戰的模擬地圖，以及1:1模型區，但在這場洪水侵襲之下，不僅指揮中心全毀，據悉測繪學院還有不少人喪命。郭文貴表示「解放軍測繪學院在那幹了啥大家知道嗎？相不相信命？對台作戰的總指揮中心、模擬地圖並不在福建， 在河南，在鄭州。」





郭文貴透露，但在洪水侵襲之下，郭文貴表示，「我得知消息，鄭州的對台作戰指揮中心，在地下室40米處，全部被淹了。」





郭文貴強調，當他得知消息之後，怕不準確，還去找了消息靈通的前獄友打聽一番，但他竟回應「比你想像的還嚴重，好幾個頭都沒啦」、「整個對台作戰指揮中心和1:1模型區，全部都淹掉」





郭文貴表示，現場人員說這場洪水「有點邪門」，像是有人在指揮一樣，直奔解放軍對台作戰至指揮中心和1:1模型區，才進入鄭州的地鐵。郭文貴感嘆，邪惡想法的開始，最終一定以邪惡的方式被消滅。





根據了解，中國信息工程大學測繪學院是一所專為解放軍作戰指揮、軍事訓練和科學研究培養軍事測繪人才的院校，前身是解放軍測繪學院，是經中國國務院批准的重點高等院校之一。



