北市公布3確診足跡　遍及7-11福源店、松山車站CITYLINK

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過今（22）日防疫指揮中心公佈的確診數據，雙北地區的確診數都來到11例，創近日來新高。對此台北市政府方面表示，其中有8位都是因為與確診者有接觸，提前進行隔離的確診案例，因此並未有機會傳染給他人。北市府方面今天也再公布3例確診者足跡，其中包含1名松山區新東街7-11福源店店員，以及1位CITYLINK松山壹號店無印良品員工。





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台北市副市長黃珊珊表示，今天公布的3例確診者足跡，其中案15560在20日確診，該案在16日晚上乘坐高鐵返回台北，並搭捷運從台北車站至士林站，在18日上午至蘆洲三蘆市場，19日上午乘坐高鐵到台南，CT值是36，個案曾到過的蘆洲三蘆市場環境已完成清消。





黃珊珊表示，另外案15562是7-11便利商店福源店的員工，在19日確診。黃珊珊說，該案的足跡相對單純，僅在2日至8日、12日至14日、16日與17日的下午3點至11點，有在7-11內進行值班，工作場域在20日已完成清消，並在20日至23日停業。





至於案15609則是在21日確診，是CITYLINK松山壹號店無印良品的員工，在8日下午2點至8點，還有9日、10日、12日、14日與15日的11點至晚間8點、20日的11點至晚間6點都有上班，此外，因該案居住在桃園，該案在9日、10日、12日、14日、15日、20日上午9點54至10點42分，都有搭乘1158次區間車自桃園至松山上班，8日、9日、10日、12日、14日、15日晚間8點15分至9點10分，從松山搭乘普悠瑪285車次或4209車次區間車返回桃園，也已完成清消並進行停業3天。



