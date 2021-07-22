高雄連21天+0　陳其邁明公布微解封方案

高雄市連續21天零確診，市長陳其邁今（22）日在主持防疫記者會時表示，預計明天公布微解封配套措施和可開放活動、場域。陳其邁表示，從台灣整體疫情來看，只要能找到感染源，將傳播鏈阻絕於社區之外，社區就是安全的。陳其邁指出，最近規劃的幼兒園、托兒所等等，特定工作目前正在盤點管理措施和防疫工作，務必做到開放後能提供安全社區。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-22 17:03:56
陳其邁指出，現在疫情已經在所謂的社區傳播階段尾聲，雖然會看到一些在北部地區有幾個群聚的感染，且因為南北移動也會造成一些跟雙北地區交通連結頻繁的城市有零星個案，簡單講群聚感染有地區性移動又影響部分其他縣市，個案假如未通報或未採檢或沒有疫調 就會造成在家的家庭群聚、工作職場群聚，所以最後的零星群聚的事件，最重要是透過精準疫調才能把傳染源快速的弭平。
陳其邁也認為，今天30個案比昨天還稍微增加，大概都屬於群聚的造成其他家庭或職場感染，因此重要是的還是疫苗的施打，所以下一波總共15萬人完成預約登記，請大家按照預約時間如期前往，不要全部都集中時間，稍微分散一下，不要急著大家都八點半，他也請大家不要緊張，預約到一定打得完，不會趕，大家慢慢來，這幾輪下來市民都很配合，真的感謝大家。
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