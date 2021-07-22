李翊君《黃金歲月》本色演出 直呼「還是當歌手幸福」
歌手李翊君受邀在民視八點檔《黃金歲月》客串，飾演當紅歌手李翊君，她嘴巴上說本色演出沒壓力，但上場前一天仍緊張地在家，拿著劇本來回排練、背詞，她意外透露台語是她的罩門，「平常說台語、溝通還可以，唱歌也沒問題，但真的要變成劇情台詞真的好難好難」，相較起來當歌手幸福許多，所幸與她對戲的陳美鳳、洪都拉斯都是實力派演員，才讓她放鬆不少。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-22 17:24:13
劇中飾演西餐廳老闆的陳美鳳，對這一次邀請到李翊君來客串演出相當開心，因為李翊君在秀場當年也是相當火紅，雖然在秀場沒有合作到，但她的《萍聚》這首歌，是她去KTV或者在晚會上很喜愛的一首歌，希望她來《黃金歲月》的初體驗能夠開心。 李翊君坦承這次客串是人生中少數幾次的演戲經驗，儘管對演戲沒信心，但仍一口就答應演出，「由於製作人黃錦鳳是我和檢哥多年好友，我年輕時很受照顧，所以當我受邀立刻點頭答應」，她這樣跟著八點檔拍攝一天，讚嘆吃演員這行飯的人都不簡單，要長時間忍受吃苦耐勞，「相比較，我真的覺得自己能當歌手，是一件很幸福的事」。雖然只是客串，但李翊君仍在意表現，她笑說：「希望我的出現可以為戲增色，再衝高收視率。」