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近八成民眾不認同　北市中小學開學採分流混合教學

▲停課不停學！中小學學生自五月中旬停止到校上課，改採居家上課模式。（圖／NOWnews資料照，柳榮俊翻攝）
▲停課不停學！中小學學生自五月中旬停止到校上課，改採居家上課模式。（圖／NOWnews資料照，柳榮俊翻攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-22 17:19:33

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於7月19日到7月21日，針對台北市規劃在9月中小學開學後，要採取「線上線下混合班」的方式，分組分流到校上課是否認同一事進行調查，共有3114人次參與投票，有近8成民眾認為一切還是視疫情發展，但若要在家就全在家線上上課，要到校就全部到校上課。

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因應國內本土疫情，自5月中旬以來，全國中小學生停止到校上課，採取在家以視訊方式進行上課模式，而台北市日前宣布，9月將規劃採取分組分流、線上加實體的教學方式，也就是有部分的學生到校上課、部分的學生在家看線上直播，希望能兼顧防疫和教學品質。

有關北市學生是否到小上課一事，根據調查，近8成民眾（76.76%）表示一切還是依照疫情發展，但家長們多認為，若該在家上課就全部在家上課，該到校就全部到校；另21.92%民眾是支持分組分流、線上加實體的彈性作法。

不過在學生分組分流到校上課，只有27%民眾人未有助於防疫，70%民眾多認為雖然減少到校人數，但畢竟還是會有被感染的疑慮；而在部分學生在家看直播，兼顧教學品質方面，近8成（78%）的民眾還是認為線上授課的教學品質還是會被打折扣，僅有近2成（19%）民眾覺得不管什麼方式都可以好好學習。

至於線上加上實體教學方式，一樣有近8成（74%）民眾覺得老師恐怕難以兩邊兼顧，但也有將近25%（22%）民眾覺得老師都是提供相同的授課內容，不會有應付不來的狀況。

由於此規劃僅限在地方政府，也就是目前僅有台北市有此政策規劃，並非教育部統一佈達的規範，根據調查，將近半數（45%）民眾不認為其所在縣市政府需要跟進，但也有22%民眾認為其所在縣市應該要跟進，其餘有24%的民眾本身就住在台北市。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3114人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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