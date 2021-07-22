近八成民眾不認同　北市中小學開學採分流混合教學

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有關北市學生是否到小上課一事，根據調查，近8成民眾（76.76%）表示一切還是依照疫情發展，但家長們多認為，若該在家上課就全部在家上課，該到校就全部到校；另21.92%民眾是支持分組分流、線上加實體的彈性作法。
不過在學生分組分流到校上課，只有27%民眾人未有助於防疫，70%民眾多認為雖然減少到校人數，但畢竟還是會有被感染的疑慮；而在部分學生在家看直播，兼顧教學品質方面，近8成（78%）的民眾還是認為線上授課的教學品質還是會被打折扣，僅有近2成（19%）民眾覺得不管什麼方式都可以好好學習。
至於線上加上實體教學方式，一樣有近8成（74%）民眾覺得老師恐怕難以兩邊兼顧，但也有將近25%（22%）民眾覺得老師都是提供相同的授課內容，不會有應付不來的狀況。
由於此規劃僅限在地方政府，也就是目前僅有台北市有此政策規劃，並非教育部統一佈達的規範，根據調查，將近半數（45%）民眾不認為其所在縣市政府需要跟進，但也有22%民眾認為其所在縣市應該要跟進，其餘有24%的民眾本身就住在台北市。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3114人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。