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IKEA馬籍離職員工返國確診？採檢225人全數PCR陰性

▲IKEA高雄店。（圖／翻攝自GOOGLE街景）
▲IKEA高雄店。（圖／翻攝自GOOGLE街景）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-22 17:33:56

IKEA馬來西亞籍離職郭姓女經理疑似境外檢出陽性案，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今（22）日指出，截至目前仍未接獲IHR組織證實確診，但高雄市政府仍以一貫的標準於24小時內完成進行疫調匡列採檢共計225人，包含密切接觸者9人及職場一般接觸者216人，225人經快篩及PCR採檢，結果均為陰性，高雄市長陳其邁也說，請所有市民朋友安心。

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▲IKEA高雄店馬籍離職員工離境後，通知市府疑似陽性活動史。（圖／高雄市政府提供）
▲IKEA高雄店馬籍離職員工離境後，通知市府疑似陽性活動史。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎表示，昨天接獲IKEA馬來西亞籍離職郭姓女經理主動跟聯繫之後，高雄市政府就啟動必要的疫調、匡列以及檢驗，疫調過程中查出有密切接觸者9人，一般接觸者216人，昨日晚間確認225人全部都是PCR陰性。

▲IKEA高雄店馬籍離職員工離境後，通知高雄市政府疑似陽性活動史，目前匡列接觸者225人。（圖／高雄市政府提供）
▲IKEA高雄店馬籍離職員工離境後，通知高雄市政府疑似陽性活動史，目前匡列接觸者225人。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁指出，陽性反應有可能代表她返國的路徑上出現病毒的暫存，不管是馬來西亞的機場、飛機上、台灣的交通工具、台北的友人，或是在高雄都有可能，從檢驗、採檢、交通、環境，這些都有可能是造成PCR檢測呈陽性反應的原因，市府已經把所有高雄可能的部分盤點過一次。

▲高雄市長陳其邁指出，經昨日晚間專家小組會議討論決議，綜合研判其職場感染風險極低，請市民朋友可以安心。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁指出，經昨日晚間專家小組會議討論決議，綜合研判其職場感染風險極低，請市民朋友可以安心。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁也表示，在檢驗的過程、檢驗的平台、採檢的流程還有判讀的標準等，馬來西亞跟台灣這邊並不盡然相同，高市府很感謝這位馬國籍郭小姐的通知、讓市府參酌，更重要的是，市府也會秉持料敵從寬、超前部屬原則，盡最大的力量去進行必要的措施，經昨日晚間專家小組會議討論決議，綜合研判其職場感染風險極低，再則考量IKEA已經完成閉館清消，今日也恢復正常營運，所有一般接觸者列自主健康管理至7月26日止，請市民朋友可以安心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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