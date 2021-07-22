微解封藝文行動安全　史哲：高市提後疫文化振興協力計劃

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中央流行疫情指揮中心逐步放寬相關行業管制措施，其中包含有條件開放影視劇組拍攝、酬神無觀眾性質演出、表演藝術直播與排練、流行音樂線上演唱會。高雄市全力支援藝文團隊迎接微解封的工作環境，陳其邁市長今天也在防疫記者會上宣布「高雄後疫文化振興協力計畫」第一步，由市府提供免費快篩和防疫顧問服務，減輕藝文團隊的負擔，落實快篩確實執行，保障藝文工作者和市民健康。
文化局長王文翠表示，高雄長年以來作為臺灣影視工作者的最佳夥伴，對表演藝術和流行音樂產業的也推動不遺餘力。面對三級警戒微解封，市府籲請影視劇組、表演藝術及流行音樂團體積極配合文化部規定進行篩檢，跨出「後疫文化振興協力計畫」第一步，文化局透過主動提供專業防疫顧問諮詢和免費快篩服務，協助演藝團隊接軌後疫情時代的諸多變化，分擔因配合防疫規定而增加的工作成本，一起度過此波疫情考驗。
副市長史哲也在臉書貼文表示，面對疫情對文化產業所受到的重磅衝擊，除感謝文化部研議藝文產業與場所、活動等等的逐步解封指引規劃，更回應藝術文化界的需求與建議，對於市長陳其邁果決振興文化藝術產業！讓市民更加放心。
史哲認為，文化藝術團隊是受到疫情衝擊影響是非常大，藝文表演是興於百業之後、衰於百業之前，在三級警戒的日子裡，所有演出暫停、表演場館與電影院等等都關閉、不能拍片也不能排練。但疫情趨緩逐步的解封後，大家可以看到表演場館依然不能開放觀眾入場，就算能夠開放觀眾進場，在梅花座的限制下，對於許多表演團隊來說，以這樣的方式來售票，對於經營的影響也很大。但面對疫情，我們還是得一步步來解封，謹慎面對。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。