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微解封藝文行動安全　史哲：高市提後疫文化振興協力計劃

▲「高雄後疫文化振興協力計劃」，首先將提供快篩的協助，高雄劇組拍攝、戲團演出無觀眾酬神、表演藝術排練直播、流行音樂線上演唱會的免費快篩服務。（圖／高市府提供）
▲「高雄後疫文化振興協力計劃」，首先將提供快篩的協助，高雄劇組拍攝、戲團演出無觀眾酬神、表演藝術排練直播、流行音樂線上演唱會的免費快篩服務。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-22 18:48:59

高雄市政府為振興後疫時代藝文環境、讓深受疫情衝擊的影視及藝演團隊能逐步恢復正常營運狀態，由副市長史哲今(22)日提出「要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常」的思維，並回應藝文界的需求與建議，要求文化局規劃為劇組、流行音樂界及藝演團隊提供免費快篩，同時聘請高雄市民生醫院公衛專家擔任防疫顧問，提供免費諮詢防疫措施及應變指導之服務並獲得市長陳其邁大力支持。

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▲高雄市政府為振興後疫時代藝文環境，主動提供專業防疫顧問諮詢和免費快篩服務，協助演藝團隊一起度過此波疫情考驗。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府為振興後疫時代藝文環境，主動提供專業防疫顧問諮詢和免費快篩服務，協助演藝團隊一起度過此波疫情考驗。(圖／高市府提供)
中央流行疫情指揮中心逐步放寬相關行業管制措施，其中包含有條件開放影視劇組拍攝、酬神無觀眾性質演出、表演藝術直播與排練、流行音樂線上演唱會。高雄市全力支援藝文團隊迎接微解封的工作環境，陳其邁市長今天也在防疫記者會上宣布「高雄後疫文化振興協力計畫」第一步，由市府提供免費快篩和防疫顧問服務，減輕藝文團隊的負擔，落實快篩確實執行，保障藝文工作者和市民健康。

▲在三級警戒的日子裡，所有演出暫停、表演場館與電影院等等都關閉、不能拍片也不能排練，對於許多表演團隊來說影響很大。(圖／高市府提供)
▲在三級警戒的日子裡，所有演出暫停、表演場館與電影院等等都關閉、不能拍片也不能排練，對於許多表演團隊來說影響很大。(圖／高市府提供)
文化局長王文翠表示，高雄長年以來作為臺灣影視工作者的最佳夥伴，對表演藝術和流行音樂產業的也推動不遺餘力。面對三級警戒微解封，市府籲請影視劇組、表演藝術及流行音樂團體積極配合文化部規定進行篩檢，跨出「後疫文化振興協力計畫」第一步，文化局透過主動提供專業防疫顧問諮詢和免費快篩服務，協助演藝團隊接軌後疫情時代的諸多變化，分擔因配合防疫規定而增加的工作成本，一起度過此波疫情考驗。

副市長史哲也在臉書貼文表示，面對疫情對文化產業所受到的重磅衝擊，除感謝文化部研議藝文產業與場所、活動等等的逐步解封指引規劃，更回應藝術文化界的需求與建議，對於市長陳其邁果決振興文化藝術產業！讓市民更加放心。

史哲認為，文化藝術團隊是受到疫情衝擊影響是非常大，藝文表演是興於百業之後、衰於百業之前，在三級警戒的日子裡，所有演出暫停、表演場館與電影院等等都關閉、不能拍片也不能排練。但疫情趨緩逐步的解封後，大家可以看到表演場館依然不能開放觀眾入場，就算能夠開放觀眾進場，在梅花座的限制下，對於許多表演團隊來說，以這樣的方式來售票，對於經營的影響也很大。但面對疫情，我們還是得一步步來解封，謹慎面對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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