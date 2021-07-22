「疫飯難求」　街友也挨餓

「……有東西可以吃嗎？」臺中市政府警察局第三分局正義派出所日前晚間23時許，獲報前往轄內地下道附近查處形跡可疑人士，躺在地下道出口附近的楊姓男子見到員警，囁嚅詢問是否有食物能夠讓他止飢。原來疫情致商家大都歇業，楊姓街友也乞食困難，員警當場到超商買了土司等食物給楊男果腹，並鼓勵他待疫情好轉後，要找一份適宜的工作好好生活。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-22 17:55:17
據了解，楊姓男子受疫情影響失業，又因腳傷無法從事勞動工作淪為街友，平時僅靠向店家乞討食物果腹度日，然三級警戒後許多店家提早打烊或是未開店營業，他這段日子常是有一餐沒一餐的過日子，當天更是未曾進食。員警除告知楊男能夠領取愛心餐點的管道，見當時已近深夜，遂至附近超商協調救濟義大利麵、吐司等即期食品，林巡佐也自掏腰包購買飲料讓他能夠飽餐一頓，助其度過難關。
林巡佐問：「有家怎麼不回去？」楊男則淡淡的說：「回不去了。」家家有本難念的經，警方鼓勵他還這麼年輕，待疫情好轉後，要找一份適宜的工作好好生活，對於員警的協助與打氣，楊姓男子也表示感謝之意。正義派出所所長廖俊?表示，疫情進入三級警戒後，許多行業及民眾的生計都受到影響，警方能夠提供的協助有限，幸有許多善心店家懷著「人溺己溺、人飢己飢」同理心伸出援手，同島一命共度難關。