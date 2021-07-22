駐印尼代表處第15人確診　延長分組居家辦公至7月底

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外交部指出，自印尼疫情升溫以來，駐處持續積極落實嚴格的防疫標準作業，定期安排全面性消毒工作，並實施居家辦公。由於當地疫情已進入社區傳播，因此感染源多來自家庭成員。外交部已提醒駐處同仁務必落實自主健康管理，若有身體不適，必須立即通報處置，以防止進一步擴散。為維護同仁及洽公民眾的健康安全，駐處將延長分組居家辦公至7月31日，領務服務開放時間仍是每週一及週四早上8時30分至下午3時30分。訪客均應出示前一日由醫療院所開具的快篩陰性證明。國人如有領務案件需要辦理，請隨時注意駐處對外網站相關公告（網址: https://www.roc-taiwan.org/id/index.html ）。
外交部將持續密切注意當地疫情，隨時與駐印尼代表處保持密切聯繫，同時提供必要協助，並維持駐處核心業務的順利運作。
另外，台商原定搭印尼巴澤航空（Batik Air）包機於28日返台，但航空公司通知因班機調度，將無法派遣班機，這項計畫被迫取消。外交部表示，正繼續洽詢國內外其他航空公司，協助安排包機接返台商僑民的可能性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。