總統：疫苗劑次人口比達25.1%　持續大規模施打

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，政府累計採購4105萬劑Moderna（莫德納）疫苗；此外，截至昨天為止，台灣疫苗接種人口涵蓋率達24.35%、劑次人口比則達到25.1%，大規模的施打將會持續下去，大家繼續努力。





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蔡總統透過臉書指出，今天行政院宣布，已經完成追加購買3600萬劑Moderna疫苗的簽約，預計在今年第4 季、明年、後年分批供應。





蔡總統說，加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑Moderna疫苗，總計購買了4105萬劑Moderna疫苗。接下來，她將持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。





另外，她指出，這幾天在颱風影響下，部分縣市暫停疫苗接種服務，但請已經預約的民眾放心，還是可以重新安排接種；已經在預約系統上完成預約的民眾，如果因為颱風取消接種作業，系統將保留名額。在收到下一輪預約簡訊後，就可以再次進入系統預約接種；透過醫療院所網路掛號或電話進行預約的民眾，則請依循醫療院所的公告或通知，重新安排接種。





蔡總統指出，截至昨天為止，台灣的疫苗接種人口涵蓋率來到24.35%、劑次人口比則達到25.1%。她要再次謝謝每一名投入疫苗施打的醫護人員，也謝謝依序接種疫苗的民眾。大規模的施打將會持續下去，繼續努力，團結防疫守台灣。（編輯：林興盟）1100722



