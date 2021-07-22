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總統：疫苗劑次人口比達25.1%　持續大規模施打

▲總統蔡英文今天說，政府累計採購4105萬劑Moderna（莫德納）疫苗。（圖／取自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文今天說，政府累計採購4105萬劑Moderna（莫德納）疫苗。（圖／取自蔡英文臉書）

中央社

2021-07-22 18:15:38

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，政府累計採購4105萬劑Moderna（莫德納）疫苗；此外，截至昨天為止，台灣疫苗接種人口涵蓋率達24.35%、劑次人口比則達到25.1%，大規模的施打將會持續下去，大家繼續努力。

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蔡總統透過臉書指出，今天行政院宣布，已經完成追加購買3600萬劑Moderna疫苗的簽約，預計在今年第4 季、明年、後年分批供應。

蔡總統說，加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑Moderna疫苗，總計購買了4105萬劑Moderna疫苗。接下來，她將持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。

另外，她指出，這幾天在颱風影響下，部分縣市暫停疫苗接種服務，但請已經預約的民眾放心，還是可以重新安排接種；已經在預約系統上完成預約的民眾，如果因為颱風取消接種作業，系統將保留名額。在收到下一輪預約簡訊後，就可以再次進入系統預約接種；透過醫療院所網路掛號或電話進行預約的民眾，則請依循醫療院所的公告或通知，重新安排接種。

蔡總統指出，截至昨天為止，台灣的疫苗接種人口涵蓋率來到24.35%、劑次人口比則達到25.1%。她要再次謝謝每一名投入疫苗施打的醫護人員，也謝謝依序接種疫苗的民眾。大規模的施打將會持續下去，繼續努力，團結防疫守台灣。（編輯：林興盟）1100722

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.85%83.15%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.89%19.11%
2021-07-20-2021-07-22
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