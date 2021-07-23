南韓LGBT權益現況概觀　風氣普遍保守改革緩慢

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在韓國，有超過50%的人不是信仰基督新教就是天主教，因宗教觀念根深柢固使得民間乃至於政界面對LGBT議題上態度都仍相當於保守，也讓相關權益推行困難。多數的LGBT人士礙於社會眼光長期活在陰影之中，不敢出面爭取權益，在社會上一直處於「隱形」的狀態，民間對LGBT接納度也偏低。根據韓國研究機構一項2018年的調查顯示，有49%的民眾反對同性戀；70%的人對鄰居中有同性戀感到不舒服、85%的人覺得同事間有同性戀者會感到不舒服，而近95%的人對於有同性戀的朋友感到不舒服。在疫情爆發後，更因為傳出同志酒吧和夜店疫情，讓宗教人士和媒體群起攻之，社會對LGBT群體的污名化更加嚴重。
儘管如此，比對過去的數據仍可發現，民間對於LGBT的態度正在逐漸改善。在2010的民調中顯示，有高達63%的人認為同性戀無論如何都是錯的，77%的民眾對有同性戀作鄰居感到不舒服，這項數字比2018年高了8%。另一項2017年的報告則指出，從1994至2014的二年間，韓國社會對LGBT的正面態度從24%上升至32%；針對LGBT的排斥度也在2007至2013年間下降了21％。儘管進展緩慢，社會的保守態度確實在逐漸軟化中。近年民間團體也開始舉行彩虹遊行和LGBT活動，藉此提高LGBT的「能見度」，喚起公眾對相關議題的重視，儘管目前仍面臨來自宗教及保守派人士的強烈反對。
軍隊禁止同性性行為最高判2年 非執勤時段照罰
韓國軍隊是對LGBT最不友善的職場單位之一，其軍隊刑法（1962 Military Criminal Act）嚴格禁止男性士兵之間的性行為，就算在非值勤、放假時段也同樣禁止，若觸法將可被判處最高2年有期徒刑。2017年兩名韓國軍隊的士兵就因性愛影片外流引發軍隊大規模調查，不僅沒收、徹查手機紀錄，最後被起訴者超過10人，並成功將3名士兵判刑入獄數個月。此外，軍隊對於跨性別人士也相當不友善，2020年1月一名韓國軍人Byeon Hee-su因前往泰國進行變性手術而遭到軍隊以「缺乏男性性器官」認定為殘障而慘遭解職。作為韓國第一個公開的跨性別軍人，她多次公開向軍隊喊話，並走上法律程序為自己爭取權益，但最後仍不敵輿論打擊於今年3月輕生，引發譁然。人權團體也敦促政府審視並修訂該歧視LGBT的軍隊法律。
《人權觀察組織》指出，韓國政府過去在聯合國會議上多次針對保護LGBT的措施投下同意票，但卻無法在國內改善LGBT權益；甚至多次以「維護軍隊紀律」為由替軍隊的反LGBT刑法辯護。由於韓國社會仍偏向保守，因此政界推動LGBT權益改革的動力也很薄弱，包括在2017年總統大選辯論會上，南韓總統文在寅就直言「我不喜歡同性戀」，並表示無意通過同性婚姻合法化；2014年，韓國時任首爾市長Won Soon Park也因受到來自保守宗教人士的施壓而推遲施行「首爾人權憲章」（Seoul Charter of Human Rights），該憲章禁止針對性取向和性別認同的歧視並保障LGBT群體。
韓國LGBT權益現況概觀 至今缺乏全國性反歧視法令
綜觀來看，南韓目前除了軍隊法外，一般法律並未禁止同性性行為，但同志婚姻尚未合法化、同志伴侶也不可領養小孩，在國外完成結婚的同志伴侶回國後也不予承認。此外，全國仍缺乏保護LGBT的反歧視法律，在性教育中也全然未提及LGBT族群。跨性別人士可以合法更動身分證性別，但面臨諸多規範；包括申請者必須是未婚的成年人、不能有任何未成年子女，需要接受精神鑑定和賀爾蒙治療，且必須在進行變性手術後才能申請。此外，申請者就算成年也必須取得父母同意。不過，韓國法院在2013年曾歷史性的通過讓跨性別者在未進行變性手術下更改身分證性別，被視為是一項創舉。
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