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台灣漁船遭查獲載運非法移工、7人染疫　漁業署重罰

▲衛生局長許以霖則指出，除第一時間就已經清消完畢，並用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，都是高規格的防疫措施。（圖／海巡署）
▲衛生局長許以霖則指出，除第一時間就已經清消完畢，並用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，都是高規格的防疫措施。（圖／海巡署）

四方報/綜合報導

2021-07-23 01:00:00

根據四方報，台灣海巡署20日在台南外海查獲「祥○」漁船上有8名非法移工，6名為印尼籍，2名為緬甸籍。全員篩檢後發現，8名非法入境的人裡面，總共有7名PCR是陽性，只有1名印尼籍漁工是陰性。21日漁業署表示漁業署將對漁船船主及船長從重處理，撤銷漁業執照，及船長執業證書處分。

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據悉，整件事發生於20日早上約9點多，海巡署在安平外海30海浬的地方，發現一艘疑似走私的本國籍漁船，上面有3名合法的船員和8名非法漁工，國籍為2名台灣人、1名印尼人，以及8名非法的移工或是準備入境台灣的人。海巡署接受台南地檢署的指揮偵辦，將漁船扣下來，立刻將8名疑似偷渡入境的人進行PCR採檢，發現僅有1名印尼人為陰性，其他全呈陽性。台南市長黃偉哲21日頒發加菜金給海巡署，感謝他們擋下病毒。

黃偉哲說，「目前採檢結果陽性的基因定序還沒有出來不排除可能任何的病毒型態，因為印尼跟緬甸都是Delta病毒肆虐的國家，這次8個人裡面就有7個是陽性的，另外一個人也不知道會不會陰轉陽，目前對於本國籍的人，還有那名陰性的船員，都已經安置進集中隔離所來觀察14天。」

「我們合法漁船去接駁這8名外籍人士，坦白講，這個動機就不單純，就算是想要做移工，他們如果都是這麼高的陽性比率，難免不會傳給本國籍的船員或者是船長，或者是汙染到上面的漁獲，這點都是防疫上面需要阻絕的。本國籍的人士也不應該從事這樣的活動。大家想想看，8名中有7個是陽性，如果入境了或是在漁船上進行操作漁獲的動作，這樣子傳染源就會散播出去，傳播給其他的船員跟移工的話，那不是變成另外一個大爆發，所以很謝謝海巡署跟台南地檢署，他們能夠在事件沒有爆發前，就能夠阻絕於境外。」黃偉哲在記者會上如此說。

衛生局長許以霖則指出，除第一時間就已經清消完畢，並用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，都是高規格的防疫措施。現在已經確診的7位陽性的個案是到負壓隔離病房去收治，另外，4位陰性的住在集中檢疫所，會非常密切觀察後續的變化，也會加強海巡同仁的匡列，也會注意他們的安全。

至於非法載運移工的漁船船主及船長都被漁業署嚴辦，漁業署表示在防疫期間，非法載運外國人就已屬違法行為，決不寬貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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