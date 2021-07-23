台灣漁船遭查獲載運非法移工、7人染疫　漁業署重罰

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲說，「目前採檢結果陽性的基因定序還沒有出來不排除可能任何的病毒型態，因為印尼跟緬甸都是Delta病毒肆虐的國家，這次8個人裡面就有7個是陽性的，另外一個人也不知道會不會陰轉陽，目前對於本國籍的人，還有那名陰性的船員，都已經安置進集中隔離所來觀察14天。」
「我們合法漁船去接駁這8名外籍人士，坦白講，這個動機就不單純，就算是想要做移工，他們如果都是這麼高的陽性比率，難免不會傳給本國籍的船員或者是船長，或者是汙染到上面的漁獲，這點都是防疫上面需要阻絕的。本國籍的人士也不應該從事這樣的活動。大家想想看，8名中有7個是陽性，如果入境了或是在漁船上進行操作漁獲的動作，這樣子傳染源就會散播出去，傳播給其他的船員跟移工的話，那不是變成另外一個大爆發，所以很謝謝海巡署跟台南地檢署，他們能夠在事件沒有爆發前，就能夠阻絕於境外。」黃偉哲在記者會上如此說。
衛生局長許以霖則指出，除第一時間就已經清消完畢，並用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，都是高規格的防疫措施。現在已經確診的7位陽性的個案是到負壓隔離病房去收治，另外，4位陰性的住在集中檢疫所，會非常密切觀察後續的變化，也會加強海巡同仁的匡列，也會注意他們的安全。
至於非法載運移工的漁船船主及船長都被漁業署嚴辦，漁業署表示在防疫期間，非法載運外國人就已屬違法行為，決不寬貸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。