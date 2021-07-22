新加坡國慶將至疫情卻升溫　萬人連署籲政府停辦

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而針對即將到來的國慶典禮，新加坡7月初就曾祭出防疫規範，包括將參與人數從往年的25,000人縮減至1200人、所有參與者、表演者和保安人員等都需在彩排開始前兩週完成兩劑疫苗接種，並且需每週接受新冠肺炎篩檢。整體規模將縮小，部分環節則將以線上方式舉行。不過，新加坡祭出的最新防疫政策預計將實施至8月18日，國慶日恰巧就落在新規實施期間，然財政部長Lawrence Wong於20日表示國慶將如期舉行；國防部則表示正在重新檢視國慶典禮的規模和相關安全措施，目前尚未鬆口表示停辦國慶典禮。
綜合新加坡媒體報導，新加坡網友於18日在網路上發起線上連署，呼籲政府取消今年的國慶慶典。發起人指出，政府的防疫規範限制民眾群聚，既然如此為何仍需舉辦實體的國慶慶典？「儘管這並非一般的群聚集會，但這項活動顯然不具備必要性。政府一邊禁止餐廳內用，一邊照常舉辦國慶，這並不合理」。連署活動發起後獲得不小迴響，截至22日中午已經有29,936人連署表達支持。不少網友也在連署網站下方留言贊同，表示新加坡此時應「共體時艱、待疫情趨緩再好好慶祝」，更有網友建議將用於舉辦國慶活動的預算撥給受疫情衝擊的家庭們，如此將更有意義。
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