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新加坡國慶將至疫情卻升溫　萬人連署籲政府停辦

▲新加坡2012年國慶照。（示意圖／shutterstock）
▲新加坡2012年國慶照。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-22 18:34:38

《四方報》報導，新加坡近期疫情升溫，21日本土確診案例來到179例，創下近一年來新高，全國也收緊防疫措施。不過，新加坡國慶即將於8月9日來臨，眼看全國陸續爆出新疫情，官方目前卻仍決定如期舉行國慶慶典，引發不少民眾質疑。上萬人決定在網路上連署，希望當局能撤回這項決定，並取消國慶慶典，共體時艱。

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新加坡過去數月以來防疫成績出色，除了本土案例極少外，疫苗施打率更高居全亞之冠，截至19日止，一劑和二劑施打率分別達到73%和49%。新加坡總理李顯龍在上個月的談話中更表示未來將慢慢把新冠肺炎視為流感，採取「與病毒共存」的態度，也將不再實施封城禁。不過，近期陸續爆出卡拉OK、漁港和市場群聚事件後，本土病例一再攀升，讓原本已經放寬的防疫措施再度收緊。新加坡當局20日宣布，自7月22日至8月18日，禁止餐廳內用，只開放外帶或外送餐點，並關閉健身房等室內活動場所；群聚的人數限制也由原本的5人降至2人，就算是已經施打疫苗者也不例外。

而針對即將到來的國慶典禮，新加坡7月初就曾祭出防疫規範，包括將參與人數從往年的25,000人縮減至1200人、所有參與者、表演者和保安人員等都需在彩排開始前兩週完成兩劑疫苗接種，並且需每週接受新冠肺炎篩檢。整體規模將縮小，部分環節則將以線上方式舉行。不過，新加坡祭出的最新防疫政策預計將實施至8月18日，國慶日恰巧就落在新規實施期間，然財政部長Lawrence Wong於20日表示國慶將如期舉行；國防部則表示正在重新檢視國慶典禮的規模和相關安全措施，目前尚未鬆口表示停辦國慶典禮。

綜合新加坡媒體報導，新加坡網友於18日在網路上發起線上連署，呼籲政府取消今年的國慶慶典。發起人指出，政府的防疫規範限制民眾群聚，既然如此為何仍需舉辦實體的國慶慶典？「儘管這並非一般的群聚集會，但這項活動顯然不具備必要性。政府一邊禁止餐廳內用，一邊照常舉辦國慶，這並不合理」。連署活動發起後獲得不小迴響，截至22日中午已經有29,936人連署表達支持。不少網友也在連署網站下方留言贊同，表示新加坡此時應「共體時艱、待疫情趨緩再好好慶祝」，更有網友建議將用於舉辦國慶活動的預算撥給受疫情衝擊的家庭們，如此將更有意義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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