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苦等補助！板橋診所崩潰「逆時中」　萬美玲開轟中央

▲基層合約診所苦等不到補助，陷入營運困難，不惜「逆時中」收取掛號費。圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews攝影團隊）
▲基層合約診所苦等不到補助，陷入營運困難，不惜「逆時中」收取掛號費。圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews攝影團隊）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-22 18:44:24｜2021-07-22 18:54:56

新北市板橋一診所因收取打疫苗之掛號費，於22日遭停止配發疫苗，醫師張博揚為此公開批評衛福部長陳時中，「專業服務卻被當成請客，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」對此，國民黨立委萬美玲引用陳時中曾稱「公文跑得比病毒慢」，但她強調，公文的速度取決於政府的態度，基層診所醫護在第一線協助防疫，但防疫物資要靠爭取，補助費用苦等不到，沒有政府作後盾，他們如何撐下去？

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萬美玲表示，政府為提高疫苗公費接種，自今年6月7日起，以獎勵方式補助醫療診所，每打一劑給予100元的處置費及40元的行政補助費用，並要求診所不得向民眾收掛號費等任何費用，但是140元的補助，遠低於之前施打流感疫苗時250元的成本，讓基層診所叫苦連天，如今陳時中將補助費提高到200元，到現在診所都還沒有拿到任一毛錢的補助款，只知還在審核中。她呼籲中央，不要一直畫大餅，快端出實質的牛肉。

▲萬美玲表示軍中應要有吹哨者保護條款，也將在國防部來報告時提出此觀點。
▲國民黨立委萬美玲發聲挺基層診所。 (圖／翻攝萬美玲臉書)
小兒科醫師張博揚於臉書發文指出，打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。

張博揚強調，指揮中心要求的衝量獎金，如果遇到疫苗不足、颱風延誤，就是鏡花水月，看得到拿不到。至於一針100的接種費據說是3個月、甚至明年才會結算。有多少現金可以繼續付薪水、房租、耗材，健保的業務因為滿滿的疫苗需求而被排擠，然後需要撐一季以上，直批這不是佛心是深淵。

此外，中華民國基層醫療協會也行文行政院表示，以往公費流感疫苗接種計畫，政府除提供免費流感疫苗及注射處置費外，民眾需依各縣市規定自付掛號費及其他接種相關醫療費用，以台北市為例為150至200元，做為維持合約診所基本營運的現金流。

協會表示，這次新冠肺炎疫苗接種，行政流程較流感疫苗繁瑣，尤其留觀15至30分鐘的空間需求更增人力物力成本。但這次接種計畫卻強制規定合約院所不得向民眾收費，由政府以「極為不合理、不敷成本的方案」補助院所掛號費及其他接種相關醫療費用，完全不尊重醫療專業，「讓合約院所虧本替國家執行政策，等同政府請客，院所買單，完全是慷合約診所之慨」。

協會也強調，大多數承接施打新冠肺炎疫苗業務的基層診所也是受疫情嚴重影響的重災戶，營運岌岌可危待紓困，合約診所願意投入防疫行列，得到的卻是極不合理的對待。為使防疫先鋒無後顧之憂，建請行政院院尊重立法院決議，以合理補助來取代目前方案，並盡速與疫苗處置費給付給院所。

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73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

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2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
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80.89%19.11%
2021-07-20-2021-07-22
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