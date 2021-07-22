監委：軍事訓練役男過客心態　後備戰力堪憂

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調查報告指出，4個月的軍事訓練役期，經國防部專業考量及立法程序審議通過後執行，是否過短多有爭論，如果能強化課程內容並落實精進訓練，加強全民國防意識，確保結訓成員成為合格步槍兵、專長兵，未來後備動員成軍自非毫無戰力可言，可成為國軍志願役輔助的作戰力量。
報告表示，國軍人性化生活管理，確實有明顯進步，逐漸擺脫以往負面觀感；但軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後就編為後備軍人，與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同。
報告指出，部分軍事訓練役純屬過客心態，服役時程大幅縮短，如果軍事訓練役期未嚴格把關，又沒經歷以往的部隊駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。
調查報告表示，新兵入伍訓練中的兵器訓練、戰鬥教練及體能戰技等課程，與以往相較並無太大差異，但隨兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，模擬共軍登陸後即將面對的城鎮戰、格鬥等景況，新兵訓練課程也應隨時代轉變、與時俱進，善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強，有「嚇阻性」的現代化軍隊。
報告指出，「刺槍術」是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部允宜參採各方意見，加強對刺、對練的經驗。
報告也說，新訓中心教育班長是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，訪查後發現，教育班長須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊。教育班長主要來源是單位自選自用、長留久用，部隊經驗歷練，恐影響升遷發展，因此未來如何精進教育班長的養成教育及提升待遇、榮譽感，請國防部通盤檢討、精進。
報告指出，兩性平權是世界潮流，基於兩性工作平權，國防部在維護部隊戰力的前提下，逐步提高國軍女性官兵比率，已達15.6%。部分女性體能不輸男性，不乏已有擔任艦長、中隊長、連長、飛行員、女蛙人者，女性的升遷發展及歷練機會，國防部應與男性同等重視並完整妥善規劃，切勿停留在以往傳統性別觀念，以消除對婦女一切形式的歧視。（編輯：林興盟）1100722