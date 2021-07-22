名家論壇》楊威利／間諜船擾台與大國政治

我是廣告 請繼續往下閱讀
※不必然針對台灣，但也不能掉以輕心。
新聞
7月14日，一艘中國海軍815型情報輔助船凌晨由花蓮外海往南移動，同天美國品克尼號驅逐艦（USS Pinckney）也在花蓮東方出沒，兩個新聞一起發生，難免會讓外界有所聯想。
※監聽船過往各國都有，目前中國數量居高不下。
這艘路過台灣東部最終抵達澳洲附近的中國艦艇，舷號797，軍事迷第一個印象就是，這艦艇的舷號為過往所未見，過往這類815級情報船多為85開頭，這次改為797，是否為過往的天王星號（AGI853）情報船還有待後續查明。
第二的值得注意的是，中國海軍艦艇名稱不必然與國際接軌，會有其獨特名稱，例如AGI815就是以往的「東調」，但中文名稱卻為北極星號。本次這艘797調查船舷號改動，究竟是例行性組織改造還是另有所圖，還有待觀察。
西方國家慣以情報輔助艦（AGI）來稱呼這類船舶，這種船舶有一個特色是艦艇上天線極多，後續為保護天線裝備因此還有各式各樣大大小小的天線或雷達罩，冷戰期間當美國與西方國家舉行海上演習時，蘇聯情報船就跟隨在船團旁邊，因為公海航行自由也適用於蘇聯艦艇，這種不請而來的敵國艦艇與本國艦艇並列，形成冷戰時期特殊的海上現象。
這類船舶航行於公海並跟隨演習艦艇連動，只要不發生干擾航線等狀況通常雙方也就相安無事，但若情報船太過貼近對方海域的話，則非常容易引起糾紛。例力貼近黑海地區演習的西方國家艦艇，就常常發生俄羅斯以戰機逼近演習艦艇，或派出艦艇做出碰撞等威逼舉措。當地國最直接的反應是出動海軍扣押這類情報船，例如北韓於1968年扣押美國普韋布洛號（AGER2），或是近年中國以漁船騷擾美國各類研究船等等。畢竟這些研究船在我方臨近海域研究什麼？頗值得商榷。
正因為這類情報船可以合法的收集各種訊跡情報（SIGINT），因此冷戰時期美蘇以及西歐各國，甚至瑞典與挪威都有這類情報船，中國在21世紀後也強化這類艦艇，規模早已超越西歐各國，815級只是其中最讓外界矚目的艦艇之一。
※不必然針對台灣，但也不能掉以輕心。
由於兩岸一衣帶水，地理上的鄰近讓外界無法不懷疑，每次中國軍方任何機艦的調動都是針對台灣，過往在中國軍力還未大幅提升時這種說法還算真實，但近年由於中國軍力增長與大國競爭等因素，這種說法就得重新檢視。
以本次797情報船通過台灣東部為例，就有新聞媒體與勇鷹教練機飛航測試聯想，進而論述情報船是來蒐集教練機相關飛航參數。但澳洲媒體與台灣駐澳國家通訊社記者，同一天就曝光這艘船出現在澳洲附近的新聞，報導內容顯示這很可能是中國派遣797號情報船，去跟監每兩年一度的「護衛軍刀」演習。
同樣的情況也發生在台灣西南防空識別區，許多次大批軍機出現在西南空域的時候，也會有消息指出當時附近有美國軍機或是軍艦出沒，雖然國防部都對美軍調動不予評論，但軍事迷還是可以透過飛航資訊與船舶航行等公開資料，推論出當時有若干美機艦出沒等等，這一大批機艦究竟是針對美國機艦？還是真的是對付台灣？外解難免會有所聯想。
過往這類中國機艦調動台灣比較容易判明，例如「探寶」或是「向陽紅」系列調查船持續繞行台灣，或是共機從福建沿線機場起航向台灣等，意圖確定後台灣的海空軍兵力會比較好應對。最麻煩的是以調查船於海上長期滯留，究竟是對方是公海航行自由還是科研調查？這些不算是軍事衝突的海上事件？冷戰時期美蘇兩國早於海上過招多年，如今中國取代蘇聯角色，派遣情報船跟監美澳海上聯合軍演，似乎又讓外界看到新一波冷戰時代的來臨。
正由於美蘇冷戰時期有太多可以值得我方學習的部份，重新檢視冷戰經驗會許會對台灣軍事安全有多一份助益。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場