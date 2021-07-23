菲國Delta病例攀升　馬尼拉COVID-19確診恐激增

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OCTA表示，馬尼拉都會區過去一週的COVID-19確診數成長趨勢，近似於今年2月12日到19日的趨勢，顯示大馬尼拉地區可能已進入病例數激增的早期階段。
另一方面，菲律賓衛生部今天通報新增12例感染Delta變異株的COVID-19本土病例，其中3例來自大馬尼拉地區、6例來自馬尼拉北方的中呂宋地區，另外3例來自呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）和畢科爾區（Bicol）。
衛生部表示，截至21日，菲律賓共驗出1668例最早在英國發現的Alpha變異株、1827例最早在南非發現的Beta變異株、兩例最早在巴西發現的Gamma變異株和233例最早在菲律賓發現的Theta變異株。
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天說，尚無證據顯示菲律賓已出現Delta變異株社區感染，但為加強應對傳染力較強的這種變異株，「我們必須假設（Delta變異株）社區感染已經出現」。
由於菲律賓出現Delta變異株本土病例，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）19日說，政府可能必須再度實施嚴格的抗疫隔離措施。不過，貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）今天表示，他認為現行抗疫措施已足夠，不需再對企業施以更嚴格的防疫規範。
菲律賓今天通報新增5828例COVID-19確診、17人不治，累計確診病例達153萬266例、2萬6891人病逝。（編輯：黃自強）1100722