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菲國Delta病例攀升　馬尼拉COVID-19確診恐激增

▲菲律賓22日通報新增12例感染Delta變異株的COVID-19本土病例，累計驗出47例Delta變異株。專家指出，數據顯示，馬尼拉都會區可能已進入病例數激增的「早期階段」。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓22日通報新增12例感染Delta變異株的COVID-19本土病例，累計驗出47例Delta變異株。專家指出，數據顯示，馬尼拉都會區可能已進入病例數激增的「早期階段」。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 06:04:24

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓今天通報新增12例感染Delta變異株的COVID-19本土病例，累計驗出47例Delta變異株。專家指出，數據顯示，馬尼拉都會區可能已進入病例數激增的「早期階段」。

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菲律賓大學學者組成的獨立研究團隊OCTA今天發布報告，過去一週，大馬尼拉地區的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基本傳染數（R0值）從0.91增加到1.15，確診數增加27%，「亟需關切」。

OCTA表示，馬尼拉都會區過去一週的COVID-19確診數成長趨勢，近似於今年2月12日到19日的趨勢，顯示大馬尼拉地區可能已進入病例數激增的早期階段。

另一方面，菲律賓衛生部今天通報新增12例感染Delta變異株的COVID-19本土病例，其中3例來自大馬尼拉地區、6例來自馬尼拉北方的中呂宋地區，另外3例來自呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）和畢科爾區（Bicol）。

衛生部表示，截至21日，菲律賓共驗出1668例最早在英國發現的Alpha變異株、1827例最早在南非發現的Beta變異株、兩例最早在巴西發現的Gamma變異株和233例最早在菲律賓發現的Theta變異株。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天說，尚無證據顯示菲律賓已出現Delta變異株社區感染，但為加強應對傳染力較強的這種變異株，「我們必須假設（Delta變異株）社區感染已經出現」。

由於菲律賓出現Delta變異株本土病例，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）19日說，政府可能必須再度實施嚴格的抗疫隔離措施。不過，貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）今天表示，他認為現行抗疫措施已足夠，不需再對企業施以更嚴格的防疫規範。

菲律賓今天通報新增5828例COVID-19確診、17人不治，累計確診病例達153萬266例、2萬6891人病逝。（編輯：黃自強）1100722

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