名家論壇》鄭照新／防疫、柯Ｐ、韓國瑜

今天報載柯文哲市長接受專訪，脫口而出：北農是真的管理不好，問題都在外面零批市場，屬三不管地帶，北農以前的總經理是韓國瑜、吳音寧，「天哪，表示說這個過去太政治任命，我們現在換一個農委會的事務官，坦白講用了2年，比以前是好多了，但離我們政府的標準還是差很多」。





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我相信柯市長應該只是要談北農的結構問題，強調北農是三不管地帶，但提到北農這次的疫情控管，如果一時口快，恐怕會被誤認為是在甩鍋前任，好在柯市長強調，「講這些沒有用，因當時判斷錯誤」，仍舊承認了自己不足之處，尚算可取。





韓國瑜市長在去年（2020），從2020年1月因疫情率先一級開設，到6月結束高雄市政府服務以來，維持高雄超過四個月零本土感染的卓越成績，為高雄市民守住安全生活的最後一道防線，我想這應該很清楚，同樣的組織，不同人帶領，會有多大的差別。





我想對柯市長說的是，其實沒有甚麼三不管，而是看誰管，不是自己管不著就管不好，如果人對了，就算是委任，績效也不會差，事權一把抓只是「管理」，知人善任才是「領導」。





或許是政治這一行待久了，很多人忘記，防疫的本質是人命，在這個時候以人命為代價，談政治行情高低，總是令我反感，所以看到這方面的討論，我總覺得，把事情做好，就算一時之間受到甚麼內宣的干擾，時間與事實會還公道





過去SARS期間馬英九市長的封院措施，現在比較起來不就是如此嗎？





平心而論，面對全球百年一遇的病毒劇變，缺乏經驗與決策失誤是全世界所有政府都無法避免的必然，執政黨防疫滿意一落千丈，並不只是防疫作為的「內容」不佳，而是防疫「態度」的倨傲，其非敵即友死不認錯，攻擊異己硬凹到底，不惜說謊欺騙人民的態度，徹底失去的民眾的信心與信任，甩鍋卸責不如承擔自省，強辯耗損不如認錯自新，柯市長在享受高聲量光環的同時，也須警惕民進黨自囿於防疫前半場高聲量，自以為天下無敵，下半場四處開戰場甩鍋招致反感的前車之鑑。





信天信德的人，從政不會忘卻本質，百姓的擁戴固然重要，但是有一天離開了這個世界，讓天堂而非地域之門為自己而開，對得起天地良心，無疑更為要緊，也更是我們從政的初衷。





與柯文哲市長共勉之。











●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委





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