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梅克爾：德國染疫者呈倍數成長　恐將需縮緊限制

▲德國總理梅克爾22日表示，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增感染人數呈現「倍數」成長，情況令她擔憂，政府可能將需要祭出進一步防疫措施。她並敦促國人接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國總理梅克爾22日表示，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增感染人數呈現「倍數」成長，情況令她擔憂，政府可能將需要祭出進一步防疫措施。她並敦促國人接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 06:09:34

（中央社柏林22日綜合外電報導）德國總理梅克爾今天表示，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增感染人數呈現「倍數」成長，情況令她擔憂，政府可能將需要祭出進一步防疫措施。她並敦促國人接種疫苗。

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梅克爾在柏林記者會上表示：「目前疫情傳染率再度攀升，趨勢明顯且令人擔憂。」她還喊話：「每劑疫苗接種…都是邁向恢復正常生活的一小步。」

法新社報導，德國與許多歐洲鄰國相比，今年夏天新增染疫人數不高，但過去2週主要受到Delta變異病毒株擴散影響，確診病例逐漸攀升。

德國衛生當局羅伯特‧科赫研究所（Robert KochInstitute）今天通報，過去24小時境內新增1890例確診，使得發生率由月初過去7天每10萬人新增4.9例確診低點，一舉躍升至12.2例。

梅克爾說，她預期未來2週新增病例將增加一倍。「鑒於發生率持續上升，我們可能有必要實施額外措施。」

德國5月開始鬆綁防疫限制措施，如今餐廳、商店、游泳池、博物館和美術館已重新開放，私下和公開聚會人數限制也已放寬。

梅克爾今天還說：「如果更多人接種疫苗，我們就會更自由，不只就個人而言，社會整體也如此。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100722

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