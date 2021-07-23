輝瑞BNT首度與南非藥廠合作　年產逾1億劑疫苗

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輝瑞/BNT在一份聯合聲明中表示，「為了促進比歐瓦克研究室的參與，即將開始技術轉讓、現場開發和設備安裝等步驟。」聲明並表示到今年底該藥廠將納入疫苗供應鏈中。
疫苗生產所需的原料由歐洲的工廠提供，明年將生產出疫苗成品。在產能全面投入下，年產量預計超過1億劑，但僅提供給非盟的55個成員國分配。
報導指出，非盟的55個會員國約13億2100萬人中，僅約1.5%人完成疫苗接種。這次合作生產疫苗的行為，將為遏止非洲疫情擴大發揮至關重要的功能。
南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述美國輝瑞大藥廠董事長兼執行長博爾拉（AlbertBourla）表示：「從第一天起，我們的目標就是為每一個地方的每一個人，以公平公正的方式提供輝瑞疫苗。」
他說：「我們與比歐瓦克研究室的最新合作，代表著長期努力不懈的光輝典範，造福非洲。我們將持續尋求機會，將新的合作夥伴帶入輝瑞供應鏈網絡，包括拉丁美洲在內，加快提供疫苗的腳步。」
比歐瓦克研究室執行長馬克賀那（MorenaMakhoana）表示，持續不斷獲得疫苗是加強對抗病毒大流行最關鍵的一步。
他說：「我們非常高興能與輝瑞/BNT合作，在非洲生產並分銷輝瑞疫苗。我們相信這種合作為非洲偏鄉地區民眾創造更多獲得接種疫苗的機會。」
總統拉馬佛沙（Cyril Ramaphosa）對這項合作案表示竭誠歡迎，為非洲人民的健康安全與可以持續不斷獲得疫苗，貢獻匪淺。非洲人民未來終將免受COVID-19病毒的侵害。
他說：「讓我們捲起袖子接種疫苗。唯有我們愈安全，正在崛起的非洲未來才會愈來愈安全。」（編輯：黃自強）1100722