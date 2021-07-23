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越南單日增逾6000本土病例　創新高紀錄

▲越南22日通報新增6164例COVID-19本土病例，創下紀錄新高，也是首度單日有逾6000人確診。重災區胡志明市又有4000多人染疫，有關單位警告，胡志明市的疫情高峰仍未到來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南22日通報新增6164例COVID-19本土病例，創下紀錄新高，也是首度單日有逾6000人確診。重災區胡志明市又有4000多人染疫，有關單位警告，胡志明市的疫情高峰仍未到來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 06:15:23

（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南今天通報新增6164例COVID-19本土病例，創下紀錄新高，也是首度單日有逾6000人確診。重災區胡志明市今天又有4000多人染疫，有關單位警告，胡志明市的疫情高峰仍未到來。

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越南衛生部今天通報，新增6164例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，胡志明市則有4218人確診。截至目前，越南4月下旬爆發的最新一波COVID-19本土疫情確診人數邁過7萬大關，63省市已有61個「淪陷」。

胡志明市是這波本土疫情的重災區，迄今已有逾4.5萬人確診，儘管封鎖措施上路已經兩週，近日每天仍舊有數千人染疫。值得注意的是，胡志明市疾病控制中心警告，胡志明市的疫情還沒到達高峰。

越南去年1月爆發COVID-19疫情，迄今全國共有近7.5萬人確診、370人死亡。越南疫苗覆蓋率極低，僅4%左右，全國約9800萬人口只有404萬人接種了第一劑疫苗，逾32萬人打完兩劑。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）今天在例行記者會上表示，美國透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）贈予越南的300萬劑莫德納（Moderna）疫苗將於25日運抵。在這之前，美國已經送了200萬劑的莫德納給越南。

此外，越南21日發布消息表示越南製造出首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。黎氏秋姮今天被詢及時指出，越南自7月起將分瓶與包裝俄羅斯衛星-V半成品，每個月達500萬劑；目標是每年能有1億劑的技轉產量規模。

她還提到，越南正與美國商討在越南生產mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗，並有望於今年第4季或明年第1季開始生產，這部分年產量可達1億至2億劑。（編輯：高照芬）1100722

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2021-07-20-2021-07-22

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