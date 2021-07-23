越南單日增逾6000本土病例　創新高紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡志明市是這波本土疫情的重災區，迄今已有逾4.5萬人確診，儘管封鎖措施上路已經兩週，近日每天仍舊有數千人染疫。值得注意的是，胡志明市疾病控制中心警告，胡志明市的疫情還沒到達高峰。
越南去年1月爆發COVID-19疫情，迄今全國共有近7.5萬人確診、370人死亡。越南疫苗覆蓋率極低，僅4%左右，全國約9800萬人口只有404萬人接種了第一劑疫苗，逾32萬人打完兩劑。
越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）今天在例行記者會上表示，美國透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）贈予越南的300萬劑莫德納（Moderna）疫苗將於25日運抵。在這之前，美國已經送了200萬劑的莫德納給越南。
此外，越南21日發布消息表示越南製造出首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。黎氏秋姮今天被詢及時指出，越南自7月起將分瓶與包裝俄羅斯衛星-V半成品，每個月達500萬劑；目標是每年能有1億劑的技轉產量規模。
她還提到，越南正與美國商討在越南生產mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗，並有望於今年第4季或明年第1季開始生產，這部分年產量可達1億至2億劑。（編輯：高照芬）1100722