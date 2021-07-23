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數位陶瓷博物館搶先解封　一指之遙線上朝聖奈良美智創作

▲新北市立鶯歌陶瓷博物館的「數位陶瓷博物館」，搶先線上解封，讓民眾可一睹奈良美智陶土作品的風采；圖為奈良美智的陶土作品，名稱事「再也不是，再也不是」。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）
▲新北市立鶯歌陶瓷博物館的「數位陶瓷博物館」，搶先線上解封，讓民眾可一睹奈良美智陶土作品的風采；圖為奈良美智的陶土作品，名稱事「再也不是，再也不是」。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-23 05:00:00

受限疫情，讓向隅臺北關渡美術館及期待高雄市立美術館展出的奈良美智粉絲們失望了！不過，即日起在新北市立鶯歌陶瓷博物館的「數位陶瓷博物館」，搶先線上解封，讓民眾欣賞藝術家奈良美智創作的8件陶偶創作，一睹奈良美智陶土作品的風采！

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▲「數位陶瓷博物館」有豐富的數位影音資料，打破時間與空間的限制，讓民眾就像親臨現場一樣。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）
▲「數位陶瓷博物館」有豐富的數位影音資料，打破時間與空間的限制，讓民眾就像親臨現場一樣。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）
陶博館長吳秀慈表示，「臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」的展場專區，運用虛擬體驗的模式，只需輕移滑鼠步入雲端環景展間，就可重溫藝術家奈良美智8件充滿生命力與泥土溫度的陶偶作品，所帶來的感動；此外，「數位陶瓷博物館」有豐富的數位影音資料，打破時間與空間的限制，讓民眾在家透過線上平臺，以趣味的方式帶領觀眾飽覽陶藝作品，就像親臨現場一樣。

陶博館指出，「典藏品3D環物影像」是「數位陶瓷博物館」中，另一個不容錯過的陶藝寶庫，上百件陶藝精品，以360度環物攝影或720度三維建模細緻地展現，經由指尖撥動螢幕，使各種製作細節躍然眼前，近距離感受陶藝家創作的豐沛思緒與能量；再搭配出版及影音紀錄、線上課程等學習資源，更能提升對陶瓷領域的認識。

陶博館說，近期將推出的重量級特展「偶然人間」，讓因疫情仍在展廳等待觀眾的22位陶藝大師的傑作，優先於線上展示專區展出；「偶然人間」是陶博館首次以陶偶做為展覽主題，而搭配「偶然人間」特展，也推出「陶偶心理測驗」、「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」2個趣味且療癒的線上活動，還可以參加抽獎，詳情可至陶博館的官方網站、粉絲專頁查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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