數位陶瓷博物館搶先解封　一指之遙線上朝聖奈良美智創作

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陶博館長吳秀慈表示，「臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」的展場專區，運用虛擬體驗的模式，只需輕移滑鼠步入雲端環景展間，就可重溫藝術家奈良美智8件充滿生命力與泥土溫度的陶偶作品，所帶來的感動；此外，「數位陶瓷博物館」有豐富的數位影音資料，打破時間與空間的限制，讓民眾在家透過線上平臺，以趣味的方式帶領觀眾飽覽陶藝作品，就像親臨現場一樣。
陶博館指出，「典藏品3D環物影像」是「數位陶瓷博物館」中，另一個不容錯過的陶藝寶庫，上百件陶藝精品，以360度環物攝影或720度三維建模細緻地展現，經由指尖撥動螢幕，使各種製作細節躍然眼前，近距離感受陶藝家創作的豐沛思緒與能量；再搭配出版及影音紀錄、線上課程等學習資源，更能提升對陶瓷領域的認識。
陶博館說，近期將推出的重量級特展「偶然人間」，讓因疫情仍在展廳等待觀眾的22位陶藝大師的傑作，優先於線上展示專區展出；「偶然人間」是陶博館首次以陶偶做為展覽主題，而搭配「偶然人間」特展，也推出「陶偶心理測驗」、「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」2個趣味且療癒的線上活動，還可以參加抽獎，詳情可至陶博館的官方網站、粉絲專頁查詢。
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