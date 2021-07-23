海外臺商精品Logo徵件 僑委會：歡迎設計高手踴躍報名
僑務委員會「海外臺商精品」Logo標誌全球徵件的活動已展開，頭獎可獲得新臺幣5萬元獎金、獎牌1座、獎狀1紙；僑委會委員長童振源表示，希望能夠選出足以表徵海外臺商精品的主題標誌，歡迎海內外設計高手踴躍報名參加。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-23 00:22:07
童振源指出，僑委會今年首度辦理「海外臺商精品」的選拔活動，預計要從日本、泰國、印尼、越南、緬甸、馬來西亞及菲律賓亞洲7國中，合計選出30件金質獎與銀質獎的產品；「本次舉辦海外臺商精品Logo標誌全球徵件活動，希望能夠選出足以表徵海外臺商精品之主題標誌，歡迎全球對Logo標誌設計有興趣者踴躍報名參加。」
童振源說，透過公開徵選Logo標誌，一方面可宣傳「海外臺商精品」的選拔活動，一方面尋求更多設計領域人才參與，「把海外臺商精品的精神透過Logo標誌傳達出去，獲獎Logo標誌將被廣泛應用於相關文宣及活動中，具體展現臺灣精神！」也建議Logo標誌的設計主題與「海外臺商精品」意象緊密結合希，望能夠徵求兼具臺灣精神、優良品質、人文涵養與國際精品的Logo標誌。
僑委會歡迎海內外人士投稿報名Logo標誌全球徵件的活動，獲獎Logo將成為「海外臺商精品」主題標誌，廣泛用於海外臺商的精品選拔暨輔導系列活動中；即日起至2021年8月31日止受理徵件，歡迎海內外設計高手踴躍報名參加，詳細徵件的辦法及報名相關資訊，請至僑務委員會的官網查詢。