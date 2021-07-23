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奧運／嚴選！拚獎牌也比吸睛　盤點東奧「女神級」運動員

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-23 10:03:11｜2021-07-23 10:09:54

2020東京奧運會在今天正式登場，在開幕儀式前，不少各國運動員都準備就緒，要在這次因新冠肺炎疫情影響的奧運會大展身手，《NOWnews》不但製作奧運專頁，也嚴選各國美女運動員，希望讀者也能大飽眼福，支持奧運。

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1.德國 田徑性感美女 Alica Schmidt

來自德國的超天然美女Alica Schmidt，她在IG有驚人的188.9萬人追蹤，知名度高就算了，她今年才22歲，身高176公分，體重55公斤的超完美身材，可說是不少粉絲的最愛，Alica Schmidt將參加女子1600公尺接力，2017年，他被澳洲雜誌票選為「世界最性感美女運動員」。

▲德國女子田徑選手Alica
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
▲德國女子田徑選手Alica
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
▲德國女子田徑選手Alica
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
2.烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid

提到柔道項目，不少粉絲應該最期待女子48公斤級的賽事，因為來自烏克蘭的Daria Bilodid，不但長得甜美，技巧也很好，她拿下2018、2019年世錦賽金牌，今年也是歐錦賽銀牌選手，不過他生涯沒有拿過奧運獎牌，才20歲的Daria Bilodid，有機會在這次柔道有好表現。

▲烏克蘭
▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)
▲烏克蘭
▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)
▲烏克蘭
▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)
3.紐西蘭 Eliza McCartney

才24歲的Eliza McCartney，父親過去曾是體操選手，14歲開始練撐竿跳，2016年她曾在里約奧運拿下銅牌，東京奧運，有機會成為她奪金的重要賽會。

▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza
▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)
▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza
▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)
▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza
▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)
4.巴西滑板女帝 LetíciaBufoni e Silva

被稱為地表最強女滑板手，來自巴西的LetíciaBufoni e Silva將首度參加奧運，她的IG有400萬人追蹤，在世界擁有高知名度，回顧她生涯拿過6次極限運動冠軍。

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni
▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)
5.攀岩 斯洛維尼亞 Janja Garnbret

身高162公分的Janja Garnbret，她曾經在多次獲得國際賽冠軍，不管是抱石賽、難度賽、全能賽，她在2018、2019年世錦賽都囊括多金，這次奧運會，也別忘了為她加油！

▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja
▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja Garnbret。（圖／Janja GarnbretIG)
▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja
▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja Garnbret。（圖／Janja GarnbretIG)
▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja
▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja Garnbret。（圖／Janja GarnbretIG)
 

 

 

 

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