奧運／嚴選！拚獎牌也比吸睛　盤點東奧「女神級」運動員

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

Daria Bilodid

提到柔道項目，不少粉絲應該最期待女子48公斤級的賽事，因為來自烏克蘭的Daria Bilodid，不但長得甜美，技巧也很好，她拿下2018、2019年世錦賽金牌，今年也是歐錦賽銀牌選手，不過他生涯沒有拿過奧運獎牌，才20歲的Daria Bilodid，有機會在這次柔道有好表現。

▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)

▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)

▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)

▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)

▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)

▲紐西蘭撐竿跳好手Eliza McCartney。（圖／取自Eliza McCartneyIG)

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)

▲巴西滑板女帝LetíciaBufoni e Silva。（圖／取自LetíciaBufoni e SilvaIG)

▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja Garnbret。（圖／Janja GarnbretIG)

▲斯洛維尼亞攀岩女將Janja Garnbret。（圖／Janja GarnbretIG)