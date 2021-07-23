鄭州恐怖洪災已奪33命！德專家：無任何排水系統能應對
中國河南省近日遭逢暴雨，引發大規模致命洪災，在鄭州、安陽、新鄉等地區，釀成難以估計的損失和災害，截至發稿時間為止，已知至少33人因此死亡、8人失蹤。事件引起全球關注，有德國專家分析後認為，降雨量之大、強度之高，世界上沒有任何一個城市的排水系統足以應對。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-23 06:57:07
根據《德國之聲》報導，德國錫根大學的洪災水情專家詹森(Jürgen Jensen)表示，河南省特別是鄭州市，近日降雨極其猛烈，已不僅僅是季風降雨，而是持續不斷的洪水氾濫，基本上全球應該沒有一處的排水系統可以應付這種程度的短時間強降雨。
德國聯邦環境部降水與地表問題專家，萊興貝爾格博士(Jörg Rechenberg)也認為，鄭州在3天內降下的雨量非常巨大，很容易就達到城市排水設施的處理上限；而河南暴雨帶來的警示，也提醒各國必須留意氣候變遷帶來的後果，並做出妥善準備，特別是城市發展和土地開發的過程若有不善，可能會在天災時增加災損規模。
根據鄭州氣象觀測站公布的，7月20日16至17時的觀測結果，當時一小時降雨量達到了201.9毫米，7月17日20時到20日20時，3天的降雨量達617.1毫米，每小時降水和單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來的歷史記錄，相當於3天就下了以往一整年的雨量。