鄭州暴雨淹沒隧道！大批車輛遭滅頂 宛如「汽車墳場」
中國河南省多地近日出現強降雨，省會鄭州市暴雨成災，除了地鐵站淹水事件以外，京廣路隧道也於20日晚間的洪水中被淹沒，在救援人員逐漸將隧道內的積水抽乾後，赫見隧道口有大量被滅頂的車輛堆疊，死亡人數不排除會再攀升。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-23 08:03:26｜2021-07-23 08:08:43
綜合陸媒報導，20日的暴雨過後，鄭州市京廣路隧道幾乎被水淹沒。當局於22日下午將附近路段封閉，開始從南北出入口著手，打撈隧道內被困車輛，並使用大功率抽水機排放積水。有附近的店家向傳媒透露，積水一度淹過隧道上方橫梁，隧道入口的監視器也被蓋過，隧道中的淹水高度幾乎與外頭的路面差不多。
報導提到，隨著隧道內水位逐漸下降，隧道口大量被淹車輛也逐漸顯現出來，呈現不規則狀堆疊。河南當地媒體聲稱，京廣路隧道是受災最嚴重的地點之一，曾有大量民眾被困橋上，以及汽車被冲進隧道，雖然事發時有部分駕駛已跳車逃生，但無法確認是否有來不及棄車的民眾，網路上也持續有尋找鄭州失聯親友的消息發布。
報導指出，有2名15歲男生許玉昆、李浩鳴，20日下午4點左右曾騎電動車進入隧道，隨後打電話告訴家屬電動車被水沖走、受困隧道一事，不久後2人的電話便無法接通，至今仍然處於失聯狀態。
目前已知有2人在隧道積水事件中身亡，隨著排水和清理工作持續，不排除還會再發現其他罹難者遺體。