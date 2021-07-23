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「大眼颱」烟花加快移動！各地區影響時程曝光

▲「烟花」颱風23日5時的中心位置在北緯 23.8 度，東經 125.6 度，即在臺北的東南東方約 440 公里之海面上。（圖/氣象局提供）
▲「烟花」颱風23日5時的中心位置在北緯 23.8 度，東經 125.6 度，即在臺北的東南東方約 440 公里之海面上。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-23 08:13:36

中央氣象局今（23）日指出，目前「烟花」颱風在清晨5時颱風中心位於臺北的東南東方約440公里的海面，移動速度有稍微加快一些，向西北轉北北西進行。另外，受到環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對9縣市發布豪大雨特報，警戒範圍包含台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭縣為橘色警戒，發布豪雨特報﹔基隆市、新竹市、台中市為黃色警戒，發布大雨特報。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今晨衛星雲圖顯示，「烟花」颱風眼直徑約110公里，為「大眼颱」。23日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，中颱「烟花」今天轉向北北西通過宮古、石垣之間，強度變化不大；明(24)日經北部海面，移速略加快、強度緩慢減弱，紅框範圍(代表預測路徑的不確定性)皆不大。

吳德榮說，下週（25）日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸後，其導引氣流減弱，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。雖對台已無直接影響，但有維持或加強「西南氣流」的作用。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「烟花」颱風暴風圈逐漸接近，受其外圍環流影響，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區；下半天中南部轉西風至西南風後，雨勢亦將明顯增大；花東受影響相對較小；影響持續至（24）日上半天，各地都應注意防範。明日下午「烟花」繼續向浙江海面前進，北台灣風雨先趨緩，中南部仍有明顯雨勢，應持續注意。

吳德榮表示，下週日(25日)起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著北移，原位置比較偏南的「西南季風」就被調整至台灣附近，即所謂颱風引進「西南氣流」的現象。而模式模擬顯示，下週一(26日)起「烟花」的殘餘將在華南打轉，下週四(29日)再東移進入東海，致使此「西南氣流」的型態持續至月底(31日)仍未改變。台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，慎防其「致災」的可能，絕不可小覷， 背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。

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