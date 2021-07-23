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巴西聖保羅州推疫苗接種　7成成年人接種一劑

▲巴西聖保羅州政府宣布，已在全州施打近3360萬劑COVID-19疫苗，超過2458萬18歲以上成年人口接種至少一劑疫苗，覆蓋率達約7成，其中完全接種2劑或單劑嬌生疫苗有900萬人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州政府宣布，已在全州施打近3360萬劑COVID-19疫苗，超過2458萬18歲以上成年人口接種至少一劑疫苗，覆蓋率達約7成，其中完全接種2劑或單劑嬌生疫苗有900萬人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 09:06:46

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西聖保羅州政府今天宣布，已在全州施打近3360萬劑COVID-19疫苗，超過2458萬18歲以上成年人口接種至少一劑疫苗，覆蓋率達約7成，其中完全接種2劑或單劑嬌生疫苗有900萬人。

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聖保羅州人口約4400萬，2020年成年人口達3530萬，這意味已約有70%的成年人口接種至少1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，逾1/3完全接種2劑或單劑嬌生疫苗。

根據聖保羅州政府，目前的疫苗接種速度平均每天50萬劑，州政府預計到8月20日為全州的所有成年人口接種至少一劑疫苗。

聖保羅州有645個城市，其中約45%，亦即288個城市在過去一週沒有COVID-19死亡病例，顯示疫苗接種對減少嚴重病例和死亡的正面影響。

根據專家指出，仍然需要科學證據確定施打第3劑COVID-19疫苗的必要性。巴西免疫學會（SBI）科學委員會主席維奧拉（João Viola）表示，當務之急是確保民眾接種2劑或單劑嬌生疫苗，以達成完全接種，因為巴西全國的疫苗覆蓋率還很低。另就算有Delta變種病毒株的威脅，應也不足以構成接種第3劑疫苗的理由。

聖保羅州政府本週宣布2022年初將展開新的COVID-19疫苗接種計畫，州衛生廳長葛林斯坦（JeanGorinchteyn）指稱，還沒有研究證明需要第3劑加強免疫力。

巴西免疫學會（SBIm）主任李維（Mônica Levi）指出，全世界使用COVID-19疫苗的時間很短，還無法確定能在人體引發多久的免疫反應，且因每家藥廠有自己的方法測量抗體和激活免疫細胞反應，無法比較不同疫苗在研究中的抗體量。

李維強調，雖然現有的COVID-19疫苗採用不同技術研發，它們都有誘導免疫反應的共同目標，即產生抗病毒SARS-CoV-2和激活人體防禦機制的中和抗體，為免疫接種者提供保護，以預防重症、住院和死亡。（編輯：陳惠珍）1100723

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