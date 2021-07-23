巴西聖保羅州推疫苗接種　7成成年人接種一劑

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根據聖保羅州政府，目前的疫苗接種速度平均每天50萬劑，州政府預計到8月20日為全州的所有成年人口接種至少一劑疫苗。
聖保羅州有645個城市，其中約45%，亦即288個城市在過去一週沒有COVID-19死亡病例，顯示疫苗接種對減少嚴重病例和死亡的正面影響。
根據專家指出，仍然需要科學證據確定施打第3劑COVID-19疫苗的必要性。巴西免疫學會（SBI）科學委員會主席維奧拉（João Viola）表示，當務之急是確保民眾接種2劑或單劑嬌生疫苗，以達成完全接種，因為巴西全國的疫苗覆蓋率還很低。另就算有Delta變種病毒株的威脅，應也不足以構成接種第3劑疫苗的理由。
聖保羅州政府本週宣布2022年初將展開新的COVID-19疫苗接種計畫，州衛生廳長葛林斯坦（JeanGorinchteyn）指稱，還沒有研究證明需要第3劑加強免疫力。
巴西免疫學會（SBIm）主任李維（Mônica Levi）指出，全世界使用COVID-19疫苗的時間很短，還無法確定能在人體引發多久的免疫反應，且因每家藥廠有自己的方法測量抗體和激活免疫細胞反應，無法比較不同疫苗在研究中的抗體量。
李維強調，雖然現有的COVID-19疫苗採用不同技術研發，它們都有誘導免疫反應的共同目標，即產生抗病毒SARS-CoV-2和激活人體防禦機制的中和抗體，為免疫接種者提供保護，以預防重症、住院和死亡。（編輯：陳惠珍）1100723